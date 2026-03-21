Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Kremer

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

El concordiense Marcos Kremer volvió tras dos meses de lesión, fue titular en Clermont y sumó minutos importantes pese a la ajustada derrota ante Montpellier.

21 de marzo 2026 · 17:50hs
El concordiense Marcos Kremer

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo.

El regreso del concordiense Marcos Kremer generó alivio en Los Pumas y Clermont. El tercera línea volvió este sábado tras casi dos meses afuera por lesión y fue titular en la fecha 19 del Top 14. Su equipo cayó 20-17 ante Montpellier, pero su presencia suma en el tramo decisivo.

Kremer había generado preocupación a comienzos de año, cuando debió abandonar en el entretiempo el encuentro ante Montauban tras sufrir una lesión en el dedo pulgar. En aquel momento, el entrenador Christophe Urios había advertido que el panorama no era alentador, encendiendo las alarmas tanto en Francia como en el seleccionado argentino.

City Pan se consagró campeón en la final de este sábado.

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró un triunfo que calmó las aguas en el Parque Independencia.

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

LEER MÁS: Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

El concordiense Marcos Kremer reapareció en Clermont

Embed

Sin embargo, el proceso de recuperación evolucionó de manera positiva y el jugador recibió el alta médica en un momento clave de la temporada. Kremer volvió directamente al equipo titular, compartiendo cancha con Bautista Delguy y enfrentando al conjunto donde milita Domingo Miotti.

Más allá del resultado adverso, su regreso representa un impulso significativo para Clermont, que se mantiene en la pelea en la zona alta de la tabla y busca afianzarse de cara a la etapa decisiva del campeonato.

Marcos Kremer Clermont Los Pumas
Noticias relacionadas
Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing.

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

Capibaras XV fue superado por Selknam en Santiago.

Capibaras XV fue superado por Selknam en Santiago

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

Los mejores proyectos de la disciplina estarán en Paraná.

Paraná será sede de una Concentración Nacional

Ver comentarios

Lo último

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Ultimo Momento
City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Policiales
Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Ovación
City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

La provincia
Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Dejanos tu comentario