El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

El concordiense Marcos Kremer volvió tras dos meses de lesión, fue titular en Clermont y sumó minutos importantes pese a la ajustada derrota ante Montpellier.

El regreso del concordiense Marcos Kremer generó alivio en Los Pumas y Clermont . El tercera línea volvió este sábado tras casi dos meses afuera por lesión y fue titular en la fecha 19 del Top 14. Su equipo cayó 20-17 ante Montpellier, pero su presencia suma en el tramo decisivo.

Kremer había generado preocupación a comienzos de año, cuando debió abandonar en el entretiempo el encuentro ante Montauban tras sufrir una lesión en el dedo pulgar. En aquel momento, el entrenador Christophe Urios había advertido que el panorama no era alentador, encendiendo las alarmas tanto en Francia como en el seleccionado argentino.

El concordiense Marcos Kremer reapareció en Clermont

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Sin embargo, el proceso de recuperación evolucionó de manera positiva y el jugador recibió el alta médica en un momento clave de la temporada. Kremer volvió directamente al equipo titular, compartiendo cancha con Bautista Delguy y enfrentando al conjunto donde milita Domingo Miotti.

Más allá del resultado adverso, su regreso representa un impulso significativo para Clermont, que se mantiene en la pelea en la zona alta de la tabla y busca afianzarse de cara a la etapa decisiva del campeonato.