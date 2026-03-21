Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

La Florida y Juventud Urdinarrain se enfrentarán este domingo a partir de las 17.30 por la final de ida de la Copa Entre Ríos masculina.

La Copa Entre Ríos masculina ya tiene a sus protagonistas para la gran definición y el título comenzará a jugarse este domingo con un cruce inédito que promete emociones: La Florida y Juventud Urdinarrain disputarán la serie final con la ilusión de coronarse por primera vez en la historia.

La serie comenzará desde las 17.30 en el estadio Nuestra Señora de Itatí, en Colonia Oficial N°1 , donde La Florida será local en los primeros 90 minutos. Luego, la historia se trasladará a Urdinarrain, donde se definirá el nuevo campeón de la provincia.

La Florida buscará levantar el trofeo

Juventud Urdinarrain La Florida 3

El camino hacia la definición dejó dos recorridos diferentes, pero igual de meritorios. Por un lado, el conjunto de la Liga de Chajarí construyó su clasificación desde la resiliencia y el carácter. Tras dos empates ante Almagro de Concepción del Uruguay, La Florida debió apelar a la definición por penales, donde se impuso 4 a 3 para sellar un pasaje histórico: será su primera final en el certamen provincial.

Del otro lado aparece Juventud Urdinarrain, representante de la Liga de Gualeguaychú, que mostró contundencia y jerarquía a lo largo de su serie semifinal. El Liebrero prácticamente liquidó la historia en el partido de ida con una goleada 6 a 0 y luego administró la ventaja con un empate 2 a 2 en la revancha, cerrando un global categórico de 8 a 2 para meterse nuevamente en una definición tras diez años.

El contexto le agrega un condimento especial a la final: ninguno de los dos equipos logró levantar todavía el trofeo. Para La Florida será una oportunidad inédita, mientras que Juventud irá por la revancha tras aquella final perdida en 2016 ante Ramsar Juniors. Además, existe un antecedente reciente entre ambos, cuando se cruzaron en la Supercopa Entre Ríos 2022/23, con clasificación para el conjunto de Chajarí, lo que suma un capítulo más a una rivalidad que vuelve a escena en el momento más importante.

Juventud Urdinarrain intentará hacer historia

Juventud Urdinarrain La Florida 2

En la previa de esta definición, los protagonistas comenzaron a vivir el partido desde adentro. En diálogo con UNO, los capitanes de ambos equipos dejaron sus sensaciones sobre una final que ya empezó a jugarse en la cabeza.

Federico Álvarez, mediocampista central y uno de los referentes de La Florida, no ocultó la emoción por el momento que atraviesa el club: “Es la primera vez que llegamos a esta instancia y la verdad que estamos súper contentos. Para nosotros es como una revancha de lo que fue el 2022, cuando nos quedamos en semifinales”.

El volante también puso en valor el significado colectivo del logro y la rapidez con la que se dieron los hechos: “Todavía no caemos en lo que estamos logrando. Pasa todo muy rápido. Recién ahora, viendo los videos, uno empieza a tomar dimensión, incluso de mi gol. Es algo muy importante para el club y para la liga”.

Álvarez remarcó el sentido de pertenencia y el crecimiento del equipo: “Me pone muy contento por los chicos del club, que recién están empezando. Somos conscientes de que estamos escribiendo algo importante, pero también lo estamos disfrutando porque no se llega todos los años a una final así”.

Juventud Urdinarrain La Florida 4 Federico Álvarez, mediocampista central y uno de los referentes de La Florida

En cuanto a las claves futbolísticas que explican la campaña, fue claro: “Somos un equipo constante, guerrero, que lucha sin importar las circunstancias. Es un club humilde que trabaja en silencio, pero hay un gran esfuerzo detrás”.

De cara a la final, el capitán también se refirió a la preparación y al momento que atraviesan: “Nosotros entrenamos durante la semana, tratamos de trabajar en lo físico y después en lo futbolístico pensando en el rival. Obviamente que hay nervios, pero también mucha tranquilidad porque estamos disfrutando el momento”. Sobre Juventud Urdinarrain, Álvarez no dudó en remarcar la dificultad del cruce: “Sabemos que es un equipo duro, que se arma para competir. Ya nos enfrentamos antes y conocemos su nivel. Va a ser una final muy pareja”.

En la vereda de enfrente, Gastón Quintero, capitán y primer marcador central de Juventud Urdinarrain, también puso en palabras el momento que atraviesa el plantel. Con 32 años y toda una vida ligada al club, dimensionó la oportunidad: “Somos muy conscientes de que estamos escribiendo una página importante. Estas oportunidades no se dan todos los días y queremos aprovecharla”.

El defensor, surgido de la institución y referente del vestuario, dejó en claro el objetivo: “Tenemos muchas ganas de lograr algo histórico y quedar en la historia. Esta final también es una revancha para nosotros después de haber jugado una y no haberla podido ganar. Hoy estamos a dos partidos de cumplir ese sueño”.

Juventud Urdinarrain La Florida 5 Gastón Quintero, capitán y primer marcador central de Juventud Urdinarrain.

En relación al recorrido del equipo, Quintero destacó la base grupal como principal sostén: “Llegamos a la final por el grupo que tenemos. Somos muy unidos, tiramos todos para el mismo lado y trabajamos mucho. También hay un gran cuerpo técnico y dirigentes que nos acompañan siempre”.

Desde lo futbolístico, explicó cuál es la identidad del Liebrero: “Nuestra principal fortaleza es el orden, tanto defensivo como en la mitad de la cancha, y la efectividad que tenemos para marcar. Eso nos hace ser un equipo competitivo”. Sobre el rival, mantuvo la cautela pero reconoció méritos: “Sabemos que tienen un gran equipo porque por algo llegaron a la final. Seguramente será un partido muy duro, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en llegar bien y estar fuertes mentalmente”.