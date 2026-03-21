Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Por Gerónimo Flores

21 de marzo 2026 · 15:21hs
En diálogo con UNO, Alejandra, mamá de Giovanni, relató la difícil situación que atraviesa junto a su hijo, quien el domingo 29 cumplirá dos años. El niño permanece internado desde la tercera semana de vida y fue diagnosticado con atrofia neuromuscular tipo uno. Actualmente está internado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, mientras la familia es oriunda de Federación.

Según relató, Giovanni continúa hospitalizado porque el centro de salud de Concordia es el que puede brindarle la atención necesaria, ya que el hospital de Federación no cuenta con la complejidad requerida para asistirlo. El niño depende de un respirador las 24 horas, además de tener botón gástrico y traqueotomía, lo que hace que su cuadro sea altamente delicado.

Alejandra explicó que desde hace casi dos años vive una rutina agotadora de viajes constantes entre Federación y Concordia para poder ver a su hijo. Para trasladarse, depende en gran medida de un servicio municipal que lleva a pacientes con turnos desde Federación hacia Concordia, lo que la obliga a ajustarse a esos horarios. "Cuando traen gente con turno, yo aprovecho para viajar. Y debo volver cuando esas personas terminan sus consultas, aunque no sea lo correcto", expresó.

Además, detalló que muchas veces recurre a redes sociales y contactos personales para conseguir traslado. "Publico en WhatsApp, pregunto si alguien viaja, si me pueden llevar o acercar. Lo mismo para volver. Otras veces tengo que afrontar los gastos por mi cuenta, ya sea en colectivo o con servicios puerta a puerta", señaló.

La mujer aseguró que ha solicitado en reiteradas ocasiones que su hijo sea trasladado al hospital de Federación, o que el personal de ese centro de salud reciba capacitación para poder atenderlo allí. Sin embargo, indicó que la respuesta ha sido siempre la misma: el hospital no cuenta con los recursos necesarios. Incluso, desde el hospital de Concordia se han enviado notas solicitando alternativas, sin obtener soluciones concretas.

"Como mamá, pido ayuda, auxilio. Estoy cansada de esta situación, de ir y venir todo el tiempo. Siento que estamos abandonados, tanto mi hijo como yo. En nuestra localidad hay desarrollo social, hay hospital y municipio, pero no he recibido ayuda para resolver mi caso", manifestó.

Alejandra también remarcó que no cuenta con apoyo económico estable, más allá de un salario, y que muchas veces no tiene dinero para costear los viajes. "Hay días en los que no puedo ir porque no tengo para el pasaje. Pueden pasar dos, tres o hasta cuatro días sin ver a mi hijo por no tener cómo viajar", lamentó.

A esta situación se suma la responsabilidad de cuidar a sus otros hijos, quienes asisten a la escuela. "Tengo que organizarme entre estar en Federación con ellos y venir al hospital a ver a mi bebé. Es como llevar una doble vida, un poco acá y un poco allá", describió.

Finalmente, reiteró su pedido urgente de una solución que le permita poner fin a los constantes traslados. "Si el hospital de Federación no puede atenderlo ni capacitarse para hacerlo, que me busquen una alternativa. Necesito respuestas. Esto implica gastos que muchas veces no puedo afrontar, y tengo que seguir pidiendo ayuda para viajar. Solo pido que me escuchen y que puedan apoyarme", concluyó.

