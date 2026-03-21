Las ventas en supermercados de Entre Ríos alcanzaron $50.363,5 millones en enero (+19,2% interanual), pero el consumo real cayó 1,2% a nivel nacional.

Las ventas en supermercados de Entre Ríos crecieron 19,2% en enero.

Las ventas totales a precios corrientes en supermercados de Entre Ríos alcanzaron los $50.363,5 millones durante enero , lo que representa un incremento nominal del 19,2% respecto del mismo mes del año anterior, según la Encuesta de Supermercados del Indec.

Sin embargo, el dato pierde fuerza al contrastarlo con la evolución del consumo real. A nivel nacional, las ventas crecieron en promedio un 25,1% nominal, pero en términos constantes (es decir, descontando la inflación) se registró una caída del 1,2% en el volumen de ventas, lo que refleja una retracción del consumo en términos reales.

Entre Ríos: fuerte alza nominal en ventas, pero caída del volumen real de consumo

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En cuanto al comportamiento del gasto, el ticket promedio en la provincia fue de $30.552, por debajo del promedio nacional, que se ubicó en $34.840. A su vez, el gasto per cápita en supermercados entrerrianos alcanzó los $34.445.

El relevamiento abarca 104 bocas de expendio distribuidas en todo el territorio provincial, que durante el mes registraron un total de 1.648.432 operaciones, lo que permite dimensionar la actividad del sector en la provincia.

De este modo, si bien las cifras nominales muestran crecimiento, el panorama general confirma una tendencia de estancamiento o retroceso del consumo en términos reales, en línea con lo observado a nivel país.