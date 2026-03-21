Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal.

Una vivienda en Diamante quedó al borde del derrumbe tras el temporal. Bomberos y policía trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad.

Una vivienda de la ciudad de Diamante quedó en situación crítica luego del fuerte temporal registrado durante la madrugada de este sábado . Parte de la base de la construcción se socavó, dejando la estructura prácticamente en el aire y con riesgo de colapso.

El hecho ocurrió en calle Urquiza, entre Brown y Dr. Materi, en un sector que requiere monitoreo permanente ante lluvias intensas debido a la inestabilidad del terreno.

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Temporal en Diamante: socavón dejó una casa en riesgo de colapso

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Ante la posibilidad de un derrumbe inminente, se activó un protocolo de emergencia. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Diamante acudieron al lugar: la primera unidad partió a las 09.12 con tres efectivos y, minutos después, se sumó un móvil de refuerzo.

Los trabajos se realizaron de manera coordinada con personal de la Jefatura Departamental de Policía, que colaboró en la inspección de la zona y en el resguardo del perímetro para evitar riesgos a vecinos y transeúntes.

Tras más de dos horas de tareas de evaluación y prevención, las unidades regresaron al cuartel pasadas las 11. Si bien no se registraron heridos ni el colapso total de la vivienda, las autoridades continúan monitoreando el área debido a la saturación de las barrancas provocada por las intensas lluvias.