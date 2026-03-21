Uno Entre Rios | La Provincia | Diamante

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Una vivienda en Diamante quedó al borde del derrumbe tras el temporal. Bomberos y policía trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad.

21 de marzo 2026 · 20:00hs
Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal.

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal.

Una vivienda de la ciudad de Diamante quedó en situación crítica luego del fuerte temporal registrado durante la madrugada de este sábado. Parte de la base de la construcción se socavó, dejando la estructura prácticamente en el aire y con riesgo de colapso.

El hecho ocurrió en calle Urquiza, entre Brown y Dr. Materi, en un sector que requiere monitoreo permanente ante lluvias intensas debido a la inestabilidad del terreno.

21 anos despues, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebe por un medicamento adulterado

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

Hubo golpes a personal policial y de salud en el hospital de Diamante.

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

LEER MÁS: Temporal: municipio de Paraná repartió nylon y colchones

Temporal en Diamante: socavón dejó una casa en riesgo de colapso

Vivienda (1).jpeg

Ante la posibilidad de un derrumbe inminente, se activó un protocolo de emergencia. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Diamante acudieron al lugar: la primera unidad partió a las 09.12 con tres efectivos y, minutos después, se sumó un móvil de refuerzo.

Los trabajos se realizaron de manera coordinada con personal de la Jefatura Departamental de Policía, que colaboró en la inspección de la zona y en el resguardo del perímetro para evitar riesgos a vecinos y transeúntes.

Tras más de dos horas de tareas de evaluación y prevención, las unidades regresaron al cuartel pasadas las 11. Si bien no se registraron heridos ni el colapso total de la vivienda, las autoridades continúan monitoreando el área debido a la saturación de las barrancas provocada por las intensas lluvias.

Diamante Temporal Vivienda
Noticias relacionadas
medicos de parana mantienen la atencion a afiliados de oser pese a falta de acuerdo

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz.

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia.

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Avanza en la justicia federal la demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF por la planta de combustibles sintéticos e hidrógeno verde

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Ver comentarios

Lo último

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Ultimo Momento
City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Policiales
Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Ovación
City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

La provincia
Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Dejanos tu comentario