Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

El Círculo Médico de Paraná continuará atendiendo a afiliados de OSER pese a la falta de acuerdo de la Federación Médica con la obra social.

El Círculo Médico del Departamento Paraná informó que, vencido el plazo establecido en el marco de las negociaciones entre la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para definir la continuidad del convenio prestacional, se decidió mantener la atención a los afiliados en las condiciones actuales.

En un comunicado enviado a UNO , desde la entidad informaron que este viernes "se llevó a cabo una votación en la cual cada Círculo Médico departamental se expresó en relación con la aceptación de la última propuesta acercada por OSER durante esta semana. El resultado fue favorable en 10 Círculos Médicos y negativo en 5".

"Teniendo en cuenta las observaciones planteadas por distintas entidades médicas, FEMER convocó a un Consejo Directivo para el 1° de abril, donde se resolverá en forma definitiva la propuesta y se evaluarán posibles modalidades de atención en cada departamento", se agregó.

Fundamentos

En esa línea, se explicó que días atrás, OSER envió una nueva propuesta de Acta Acuerdo. "La misma fue analizada por FEMER, entidad que nuclea a los Círculos Médicos de la provincia, sin lograr una postura unificada. Esto se debe a que el documento mantiene aspectos que ya habían sido objetados, entre ellos la retención del 2% sobre la facturación y la falta de actualización de los aranceles acorde a un valor justo y equitativo", refirió el Círculo Médico de Paraná.

Ante este escenario, el presidente del Círculo Médico, Dr. Eduardo Vesco, compartió la propuesta con representantes de distintas asociaciones profesionales y mantuvo una reunión con los mismos, con el objetivo de avanzar hacia una decisión conjunta que represente a todo el equipo de salud del Departamento Paraná.