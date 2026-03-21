Soja de primera: estiman que alcanzará las 690.000 toneladas

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos estimó que la producción de soja de primera alcanzará las 690.000 toneladas y la de segunda 1.500.000 en el ciclo 2025/26

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos estimó que la producción de soja de primera alcanzará las 690.000 toneladas y la de segunda 1.500.000 en el ciclo 2025/26

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos estimó que la producción de soja de primera alcanzará las 690.000 toneladas y la de segunda 1.500.000 en el ciclo 2025/26

Estiman que la producción de soja de primera alcanzaría las 690.000 toneladas y la de segunda sería de 1.500.000. Lo reveló un informe sobre perspectivas en la producción de soja en el ciclo 2025/26 que publicó la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

La de primera se ubica en torno a las 300.000 hectáreas de área cultivada, representando cerca del 29% del total, con un rendimiento promedio provincial de 2.300 kg/ha. La de segunda abarca cerca de 750.000 hectáreas, con una participación del 71% del área total.

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La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través de su Sistema de Información, analizó la evolución de la superficie y producción de soja total en Entre Ríos del último quinquenio para estimar los posibles resultados de producción de la actual campaña.

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En primer lugar, es importante señalar que el verano 2026 presentó mayores exigencias para el cultivo en comparación con el año anterior, debido a que el pulso seco fue más prolongado y se extendió desde la segunda quincena de enero hasta los primeros diez días de febrero. A esto se suma que el Sector Sur aún no ha logrado revertir la situación, ya que desde diciembre registra precipitaciones por debajo de los valores normales.

En cuanto a la soja de primera, el área cultivada se ubica en torno a las 300.000 hectáreas, representando aproximadamente el 29% del total. Se proyecta un rendimiento promedio provincial de 2.300 kg/ha, lo que, de concretarse, implicaría una caída interanual del 14% (381 kg/ha). Sin embargo, en comparación con el promedio del último lustro, se observaría un incremento del 8% (164 kg/ha). En consecuencia, la producción estimada de soja de primera alcanzaría las 690.000 toneladas.

SOJA.jpg Prácticas. Rotación de cultivos favorece sustentabilidad de la tierra. Juan Manuel Hernández / UNO

Por otro lado, la soja de segunda abarca una superficie cercana a las 750.000 hectáreas, con una participación del 71% del área total. El rendimiento promedio proyectado se sitúa en 2.000 kg/ha y al encontrarse dentro de su periodo crítico, la ocurrencia de lluvia es de alto impacto para que este valor no se vea afectado.

De este modo, se prevé una caída interanual del 25% (680 kg/ha), aunque, respecto del promedio del último quinquenio, se evidenciaría un incremento del 10% (189 kg/ha). En este escenario, la producción estimada de soja de segunda sería de 1.500.000 t.

En síntesis, sobre una superficie total estimada de 1.050.000 hectáreas, se proyecta un rendimiento promedio de 2.086 kg/ha y una producción total de 2.190.000 t con una merma interanual del 36%. (