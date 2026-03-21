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Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Como local Newell's derrotó 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Además, ganaron Lanús y Defensa y Justicia.

21 de marzo 2026 · 20:47hs
Newells logró un triunfo que calmó las aguas en el Parque Independencia.

Newell's logró un triunfo que calmó las aguas en el Parque Independencia.

Newell's encontró el aire que tanto necesitaba. Con un gol de Walter Mazzantti, la Lepra venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 y cortó una racha que ya se había convertido en récord negativo: 10 fechas sin ganar, el peor arranque en la historia del club.

Fue un triunfo que llega justo cuando el agua estaba llegando al cuello, con un clima caliente afuera del campo de juego y en medio de una crisis institucional.

Newells fue una sombra ante el efectivo Lanús.

Lanús apabulló Newell's y lo dejó en zona de descenso

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Lanús bajó a Vélez

En el estadio José Amalfitani, Lanús superó 1-0 a Vélez. Tras un primer tiempo parejo, el cero se rompió a mediados del complemento con un cabezazo de Carlos Izquierdoz. Además, el duelo contó con una polémica jugada en la que el arquero del Grana, Nahuel Losada, tocó la pelota con la mano fuera del área intencionalmente y se salvó de la tarjeta roja (ya estaba amonestado).

De esta manera, el Fortín perdió su invicto en el certamen, aunque permanece en la punta con 22 puntos, mientras que el conjunto de Mauricio Pellegrino lo escolta con 18 unidades.

Defensa y Justicia celebró contra Unión

Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Unión con goles de Lucas Souto y Juan Manuel Gutiérrez. El Halcón, que jugó con uno menos desde los 35 minutos del primer tiempo por la expulsión de Rubén Botta, se quedó con un partido clave y, con 19 puntos, es el escolta de Vélez en la Zona A.

Además, tras la derrota del Fortín ante Lanús, es el único invicto del campeonato. El Tatengue, por su parte, acumula tres sin triunfos y se mantiene quinto con 16 puntos.

Newell's Gimnasia Lanús Defensa y Justicia
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