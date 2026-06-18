Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos recibirá un nuevo anticipo financiero de Nación

Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy

18 de junio 2026 · 09:27hs
Javier Milei amplió el anticipo financiero para Entre Ríos. También Santa Fe y Jujuy recibirán hasta 400 millones de pesos. 

Javier Milei amplió el anticipo financiero para Entre Ríos. También Santa Fe y Jujuy recibirán hasta 400 millones de pesos. 
Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos

Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy 
Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos

Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy 
Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos

Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy 
Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos

Un Decreto publicado en el Boletín Oficial establece otorgar hasta $400.000 millones para Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy 

El Gobierno decidió ampliar el anticipo fincinaciero otorgado a Entre Ríos, mientras que además dispuso darle anticipos bajo condiciones similares a Jujuy y Santa Fe, autorizando a otorgar hasta $400 mil millones para cada una de las parovincias, con una devolución durante 2026 y una garantía mediante la coparticipación federal de impuestos.

Así se informó a través del Decreto 474/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, donde se indicó: “Amplíase el anticipo financiero otorgado a la Provincia de Entre Ríos, a través del Decreto N° 922/25, en hasta la suma máxima de $400.000.000.000, a ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal 2026, a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía”.

El SMN emitió una alerta amarillo por tormentas para 10 departamentos entrerrianos. 

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta por tormentas para varios departamentos

Cerraron más de 26.000 firmas desde 2023. Entre Ríos está en sintonía con el declive nacional. En tres años cerraron 1.074 empresas, 437 en el último año

Entre Ríos: cerraron 437 empresas en el último año

“Dispónese otorgar, en el Ejercicio Fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, un anticipo financiero a las Provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso”, añadió el informe.

Además, señaló: “El monto máximo a otorgar establecido en los artículos precedentes lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía conforme a la capacidad de repago de las referidas provincias sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.

“Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15%, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico”, agregó.

Además, se le dio facultad a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía para “disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos”.

En tanto, se estableció que, a los fines de dar cumplimiento a la presente medida, los Gobiernos de las provincias mencionadas deberán:

  • Afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias establecido en la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado, con más sus intereses.
  • Autorizar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a retener automáticamente los fondos emergentes de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que la sustituya, y de otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado más sus intereses, con el fin de cancelar los fondos que se otorgan con más sus intereses”.

Entre Ríos Nación millones
Noticias relacionadas
A partir de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial puso en marcha un marco regulatorio estricto que establece el mérito y la idoneidad como únicos requisitos para el ingreso y ascenso en la Administración Pública.

Entre Ríos: oficializaron el Régimen General de Concursos para la Administración Pública

Desde 1934 hasta Qatar 2022, futbolistas nacidos en Entre Ríos dejaron una huella imborrable en los Mundiales y en la historia de la Selección Argentina.

Entre Ríos y los Mundiales: una historia de campeones, ídolos y sueños cumplidos

El SMN informó que cinco departamentos de Entre Ríos están bajo alerta amarilla por frío extremo. 

SMN: cinco departamentos de Entre Ríos, bajo alerta amarilla por frío extremo

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño.

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Ver comentarios

Lo último

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Ultimo Momento
Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en mayo

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en mayo

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

Policiales
Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Ovación
Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

El Turismo Carretera llega a Rafaela con 55 inscriptos

El Turismo Carretera llega a Rafaela con 55 inscriptos

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

La provincia
Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoleo

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoleo

Dejanos tu comentario