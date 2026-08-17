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Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

El seleccionado masculino de infantiles de Entre Ríos consiguió la clasificación a la fase final que se disputará los días 29 y 30 de agosto, con sede a licitar.

17 de agosto 2026 · 15:02hs
Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

El seleccionado Masculino de Infantiles de Entre Ríos finalizó segundo en el grupo de semifinales del Campeonato Argentino de Federaciones de Infantiles, disputado en la ciudad de Córdoba, y consiguió la clasificación a la gran final del certamen nacional.

El equipo dirigido por Tomás Chervo cerró esta instancia con dos triunfos y una derrota, mostrando un gran nivel competitivo y un excelente nivel colectivo en los dos días de competencia.

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El camino entrerriano a la final

En el debut, el elenco Panza Verde tuvo una destacada presentación y superó 74 a 64 a Provincia de Buenos Aires en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti. Allí mostró solidez y personalidad para quedarse con un partido importante en el inicio de la segunda fase. Entre los principales anotadores se destacó Elián Zaragoza, con 15 puntos.

En la jornada del domingo, en horas de la mañana, llegó el enfrentamiento ante el representativo anfitrión. En un partido de enorme paridad y con un cierre muy ajustado, Córdoba se impuso 71 a 69, dejando todo abierto para la última fecha.

Por la tarde, con la clasificación en juego, Entre Ríos disputó el tercer y último compromiso ante Santiago del Estero y logró un valioso triunfo por 71 a 61. Tomás González, con 14 puntos, y Elián Zaragoza, con 12, fueron los principales referentes ofensivos de Entre Ríos, que manejó el encuentro con autoridad y aseguró el segundo puesto de la zona.

De esta manera, los chicos de Entre Ríos completaron una gran segunda fase, alcanzaron la final del Campeonato Argentino y quedaron entre los cuatro mejores seleccionados del país.

En la definición nacional se medirán con Febamba, Santa Fe y Córdoba. Cabe recordar que el equipo venía de ganar los cuatro juegos del Regional NEA (Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones) desarrollado en la capital formoseña, quedándose con el primer puesto de la fase inicial.

Entre Ríos, Córdoba, Febamba y Santa Fe serán los representantes de esta fase en la definición del certamen, que se disputará los días 29 y 30 de agosto, con sede a licitar.

Entre Ríos Infantiles Básquet campeonato
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