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Estudios en loros domésticos de Entre Ríos no detectaron Salmonella, una bacteria transmisible a personas

Los análisis realizados en loros en cautiverio dieron resultado negativo para Salmonella y fueron presentados en un encuentro nacional de ornitología.

17 de agosto 2026 · 07:39hs
Estudios en loros domésticos de Entre Ríos no detectaron Salmonella

Estudios en loros domésticos de Entre Ríos no detectaron Salmonella, una bacteria transmisible a personas. 

Una investigación realizada sobre loros domésticos en Entre Ríos no detectó la presencia de Salmonella, una bacteria que puede transmitirse a las personas y provocar salmonelosis. Los resultados fueron presentados durante un encuentro nacional de ornitología y forman parte de las acciones de vigilancia sanitaria vinculadas con animales mantenidos en cautiverio.

La investigación fue presentada en la Reunión Argentina de Ornitología (RAO), un encuentro que reunió a especialistas y representantes de la comunidad científica y ornitológica de Argentina y países limítrofes. En ese marco se abordaron distintos aspectos relacionados con la sanidad, conservación y conocimiento de las aves.

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El trabajo sobre Salmonella fue realizado de manera conjunta por la Fundación Horco Molle de Tucumán, la Fundación Kerayvoty de Uruguay, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Concepción del Uruguay y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos. Los estudios efectuados en la provincia arrojaron resultados negativos para la bacteria.

La Salmonella puede encontrarse en el aparato digestivo de distintas aves, entre ellas loros, cacatúas, cotorras y otras especies pertenecientes al grupo de los psitácidos. Un aspecto que dificulta su detección es que un animal puede portar el microorganismo sin presentar signos visibles de enfermedad y eliminarlo a través de sus heces.

De esta manera, las personas pueden entrar en contacto con la bacteria al manipular excrementos, polvo de las jaulas, alimentos u otras superficies contaminadas. Por ese motivo, el control sanitario de las aves en cautiverio resulta relevante tanto para preservar su bienestar como para reducir eventuales riesgos de transmisión de microorganismos a los seres humanos.

En las personas, la salmonelosis puede provocar fiebre, diarrea, dolor abdominal, vómitos y malestar general. La intensidad del cuadro puede variar y, en algunos casos, requerir atención médica.

La ausencia de síntomas en un ave tampoco garantiza que no sea portadora. Un ejemplar que aparenta estar saludable puede eliminar la bacteria mediante sus deposiciones y contaminar elementos de la jaula o las superficies cercanas.

Medidas de prevención

Entre las principales recomendaciones se encuentra el lavado de manos con agua y jabón antes y después de manipular el ave, su jaula o los elementos que utiliza. También es importante mantener una limpieza frecuente del espacio, retirando heces, restos de alimentos y otros materiales contaminados.

Durante la higiene se aconseja evitar levantar polvo y reducir el contacto directo con las deposiciones y secreciones del animal. Para manipular los desechos pueden utilizarse guantes descartables.

Los controles veterinarios periódicos también permiten detectar eventuales problemas de salud y determinar, mediante los estudios correspondientes, la presencia de enfermedades.

La salmonelosis no es la única afección que puede asociarse al contacto con aves. También existen enfermedades como la criptococosis y la psitacosis u ornitosis, aunque presentan diferentes mecanismos de transmisión y características.

Participación de Entre Ríos

La delegación entrerriana estuvo representada por José Osinalde, técnico de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, quien presentó además el libro Entre Ríos, Paraíso de las Aves Silvestres, una publicación destinada a difundir el patrimonio natural y la diversidad de especies de la provincia.

La RAO se desarrolló en la Universidad Nacional de Mar del Plata bajo el lema “Aves, sociedad y acción colectiva; volando hacia nuevos desafíos”. El encuentro buscó promover el intercambio de conocimientos y la articulación entre instituciones para abordar los desafíos vinculados con la conservación de la biodiversidad.

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