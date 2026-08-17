La campaña 2025/26 en Entre Ríos alcanzó 10.025.570 toneladas, un 20% más que el ciclo anterior, con 2,68 millones de hectáreas sembradas.

Entre Ríos logró un récord histórico de producción agrícola con más de 10 millones de toneladas.

Entre Ríos alcanzó un récord histórico de producción agrícola durante la campaña 2025/26, con un total de 10.025.570 toneladas de los principales cultivos. Según el relevamiento de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través de su Sistema de Información Agrícola (SIBER), se trata del mayor volumen registrado en los últimos 25 años.

La producción creció un 20% respecto de la campaña 2024/25, lo que representa 1.702.225 toneladas adicionales. Además, el volumen obtenido superó en 1.208.155 toneladas –un 14%– al anterior récord, registrado en la campaña 2023/24, cuando se habían alcanzado 8.817.415 toneladas.

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En Entre Ríos, más hectáreas destinadas a la agricultura

El incremento de la producción estuvo acompañado por una expansión de la superficie sembrada. Durante la campaña 2025/26, el área alcanzó 2,68 millones de hectáreas, un 10% más que en el ciclo anterior, equivalente a 241.750 hectáreas adicionales.

Por su parte, la superficie agrícola llegó a 1,91 millones de hectáreas, con un crecimiento interanual del 6%. Esto representa 113.350 hectáreas más que en la campaña 2024/25.

Los cultivos de invierno ocuparon el 29%

Del total de superficie sembrada, los cultivos invernales –trigo, lino y brassicáceas– representaron el 29%, con 769.100 hectáreas.

Dentro de este grupo, el trigo concentró el 95% del área implantada, consolidándose como el cultivo predominante entre las producciones de invierno.

En tanto, los cultivos estivales –girasol, maíz, arroz, sorgo y soja– ocuparon el 71% de la superficie sembrada, equivalente a 1,91 millones de hectáreas.

Soja y maíz concentraron el área estival

Entre los cultivos estivales se destacó la participación de la soja y el maíz, que en conjunto representaron el 93% de la superficie destinada a estas producciones.

La soja concentró el 64% del área estival, mientras que el maíz representó el 29%. Estos cultivos explican, en gran medida, la composición de la superficie agrícola entrerriana durante la campaña que permitió alcanzar el máximo volumen productivo de los últimos 25 años.