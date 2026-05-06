Entre Ríos exportó por más de 528 millones de dólares entre enero y marzo.

Entre Ríos superó los 528 millones de dólares en exportaciones en el primer trimestre, con fuerte concentración en Asia como principal destino.

Las exportaciones de origen entrerriano alcanzaron en el primer trimestre de 2026 un total de 528,5 millones de dólares FOB y un volumen superior a 1,71 millones de toneladas , de acuerdo con el informe difundido por la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia.

Los datos, de carácter provisorio y elaborados en base a registros del Indec, a los que tuvo acceso UNO , evidencian una marcada concentración geográfica de los envíos y consolidan el perfil exportador de Entre Ríos, con una fuerte orientación hacia los mercados asiáticos, que explican casi la mitad de las ventas externas.

Entre Ríos refuerza su perfil exportador con fuerte presencia en Asia

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Asia se posicionó como el principal destino, con exportaciones por 249,3 millones de dólares y más de un millón de toneladas, lo que representa el 47,17% del total provincial. Dentro de este bloque sobresale Vietnam, que por sí solo concentró el 13,29% de las exportaciones entrerrianas, con más de 70,2 millones de dólares y 328 mil toneladas. También se destacaron China (9,90%), Bangladesh (6,41%) e Indonesia (5,83%), confirmando la relevancia de los mercados del sudeste asiático y del gigante asiático para los productos provinciales. En menor medida, India, Arabia Saudita y Tailandia completaron el grupo de destinos relevantes dentro de la región.

En segundo lugar se ubicó el continente americano, con ventas por 173,6 millones de dólares y 375 mil toneladas, equivalente al 32,85% del total exportado. Brasil lideró ampliamente como socio comercial regional, con el 9,40% de participación sobre el total provincial, seguido por Estados Unidos (5,53%) y Uruguay (5,26%). Chile y Perú también mostraron niveles significativos de demanda, consolidando un esquema de comercio intrarregional diversificado, aunque con fuerte peso del Mercosur y América del Norte.

África representó el 14,03% de las exportaciones entrerrianas, con un total de 74,1 millones de dólares y más de 292 mil toneladas. En este caso, el comercio se concentró en pocos destinos: Argelia explicó el 5,09% del total provincial, seguida por Marruecos (3,24%) y Egipto (1,27%). Este patrón evidencia una inserción selectiva en el continente africano, vinculada principalmente a la demanda de productos agroindustriales.

Europa, por su parte, absorbió el 5,81% de las exportaciones, con 30,7 millones de dólares y cerca de 26 mil toneladas. Los principales destinos dentro del bloque fueron Países Bajos (1,41%), España (0,98%) y Alemania (0,97%), lo que refleja una presencia más acotada pero sostenida en mercados de alto valor. Finalmente, Oceanía tuvo una participación marginal del 0,14%, con menos de un millón de dólares exportados.

El análisis por países muestra una alta concentración en pocos mercados. Vietnam, Brasil y China encabezan el ranking de destinos, seguidos por Estados Unidos, Uruguay y Bangladesh. Este esquema sugiere una dependencia significativa de ciertos mercados estratégicos, especialmente en Asia, lo que puede amplificar tanto oportunidades como riesgos frente a variaciones en la demanda internacional.

Si bien el cuadro presentado incluye comparaciones estructurales y participaciones porcentuales, el informe también contempla la evolución respecto de igual período del año anterior, lo que permite dimensionar cambios en la dinámica exportadora. En términos generales, se observa una consolidación del perfil exportador orientado a commodities y manufacturas de origen agropecuario, con creciente inserción en mercados asiáticos y africanos, en detrimento relativo de Europa.

El comportamiento de los volúmenes exportados acompaña la distribución en valores, con Asia liderando ampliamente en toneladas, impulsada por la demanda de productos primarios. América se ubica en segundo lugar, mientras que África muestra una participación relevante en términos de volumen, lo que refuerza su rol como destino de bienes de menor valor agregado relativo.

En síntesis, el desempeño exportador de Entre Ríos durante el primer trimestre de 2026 refleja una estructura consolidada, con fuerte concentración geográfica y predominio de mercados emergentes. La diversificación por destinos existe, pero con claros liderazgos que condicionan la evolución del comercio exterior provincial, en un contexto internacional donde la demanda de alimentos y materias primas continúa siendo el principal motor de crecimiento.

Fuerte peso de los productos primarios en las exportaciones entrerrianas

El desglose por producto refleja que la matriz exportadora de Entre Ríos continúa fuertemente concentrada en el sector primario. Durante el primer trimestre de 2026, este rubro explicó el 60,63% del total exportado, con ventas por 320,4 millones de dólares y un volumen de más de 1,58 millones de toneladas. Dentro de este grupo, el trigo se posicionó como el principal producto, con 213,3 millones de dólares y una participación del 40,37% sobre el total provincial, seguido por el maíz, que aportó el 13,25%.

Estos dos cultivos dominaron ampliamente el perfil exportador, no solo en términos de valor sino también de volumen, concentrando la mayor parte de las toneladas enviadas al exterior. En menor medida, también se destacaron productos como miel, oleaginosas (excepto soja) y sorgo granífero, que aportaron diversificación dentro del rubro primario.

En el segmento agroindustrial, que representó el 31,15% de las exportaciones, se registraron ventas por 164,6 millones de dólares y más de 110 mil toneladas. La carne bovina encabezó este grupo con 75,7 millones de dólares y una incidencia del 14,34% sobre el total provincial, seguida por la carne aviar, los lácteos y el arroz elaborado. Este desempeño refleja el peso de las cadenas de valor vinculadas a la producción agropecuaria.

Por último, el rubro industrial y energético concentró el 8,22% de las exportaciones, con 43,4 millones de dólares. En este segmento se destacaron los productos químicos, junto con manufacturas de papel, plásticos y maquinaria, evidenciando una participación más acotada pero relevante en la diversificación de la oferta exportable.

En conjunto, el análisis por producto confirma la fuerte dependencia de Entre Ríos de los complejos cerealero y cárnico, con una estructura exportadora que combina alta concentración en pocos productos y un desarrollo incipiente del sector industrial.