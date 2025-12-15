El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para Entre Ríos las últimas lluvias y tormentas se esperan este lunes de mañana y luego comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo de manera gradual.
Entre Ríos: lunes inestable y nublado
Cesó el alerta en el sur y centro de Entre Ríos. Frente frío provocará bajas de temperaturas. En algunas zonas se prevén algunas lluvias y tormentas
El alerta amarillo cesó en los departamentos del sur y centro provincial, mientras que se mantiene durante la mañana en el norte: Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador. Desde el mediodía, también finalizará allí.
En los departamentos del norte, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
Temperatura
Pasado el mediodía, comenzará a disminuir gradualmente la nubosidad. En algunas localidades podrían darse algunas lluvias y chaparrones aislados, pero el frente frío irá disipando las inestabilidades hacia la tarde y la noche de es este lunes.
Para mañana martes ya no hay anuncio de lluvias y se prevén máximas de 26 grados.