Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: lunes inestable y nublado

Cesó el alerta en el sur y centro de Entre Ríos. Frente frío provocará bajas de temperaturas. En algunas zonas se prevén algunas lluvias y tormentas

15 de diciembre 2025 · 09:45hs
Entre Ríos: lunes inestable y nublado

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para Entre Ríos las últimas lluvias y tormentas se esperan este lunes de mañana y luego comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo de manera gradual.

El alerta amarillo cesó en los departamentos del sur y centro provincial, mientras que se mantiene durante la mañana en el norte: Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador. Desde el mediodía, también finalizará allí.

En los departamentos del norte, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

UPCN Entre Ríos rechaza la reforma laboral y llama a movilizar este jueves

UPCN Entre Ríos rechaza la reforma laboral y llama a movilizar este jueves

Se esperan tormentas para este domingo y lunes en Entre Ríos.

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Lluvia Lluvioso Nublado Cielo 3.jpg

Temperatura

Pasado el mediodía, comenzará a disminuir gradualmente la nubosidad. En algunas localidades podrían darse algunas lluvias y chaparrones aislados, pero el frente frío irá disipando las inestabilidades hacia la tarde y la noche de es este lunes.

Para mañana martes ya no hay anuncio de lluvias y se prevén máximas de 26 grados.

Entre Ríos lunes temperaturas nublado
Noticias relacionadas
Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Entre Ríos: se anuncia un sábado caluroso, pero pronto llegarían las lluvias

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

La Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año. 

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Tras la alerta epidemiológica por sarampión Entre Ríos intensificó la vigilancia a través de los equipos de salud, e instó a verificar y completar esquemas de vacunación 

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Ver comentarios

Lo último

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

Ultimo Momento
Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

Adiós a Kshamenk, la orca que marcó una historia en Mundo Marino

Adiós a Kshamenk, la orca que marcó una historia en Mundo Marino

Policiales
Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Ovación
Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

La provincia
Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

UPCN Entre Ríos rechaza la reforma laboral y llama a movilizar este jueves

UPCN Entre Ríos rechaza la reforma laboral y llama a movilizar este jueves

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale

Dejanos tu comentario