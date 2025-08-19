Un informe de la UIA ubica a Entre Ríos como la segunda provincia con más tasas municipales, el 81% no tiene contraprestación de servicios.

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país.

Un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que Entre Ríos se encuentra entre las provincias con mayor carga de tasas municipales , junto con Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.

Según el informe "Tasas Municipales: un tributo invisible que pagamos todos", los municipios argentinos cobran en promedio 1,4 tasas por distrito, y en más de 30 municipios se abonan dos o más tributos.

Entre Ríos es la segunda provincia del país con más tasas municipales

Tasas municipales.jpeg Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país.

"La Argentina lidera el ranking de presión fiscal subnacional, y junto con Italia es de los pocos países con doble imposición. En Argentina, Ingresos Brutos es 200 veces mayor y las tasas municipales son un 400% más altas", señala el documento elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Entre las provincias con mayor cantidad de tasas municipales se encuentran Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Uno de cada tres tributos corresponde a la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH), que representa, en promedio, el 1,8% del precio final de productos como los alimentos.

El informe también advierte que el 81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios, el 51% no son proporcionales al servicio recibido y el 35% generan doble imposición, principalmente con el impuesto a los Ingresos Brutos.

Ante este panorama, la UIA plantea una serie de recomendaciones: establecer un consenso fiscal que fije un tope a las tasas municipales, avanzar en una armonización normativa para evitar la doble imposición, exigir una justificación real de los tributos, y promover una mayor coordinación entre municipios, provincias y la Nación.