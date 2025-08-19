Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Un informe de la UIA ubica a Entre Ríos como la segunda provincia con más tasas municipales, el 81% no tiene contraprestación de servicios.

19 de agosto 2025 · 16:08hs
Entre Ríos

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país.

Un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que Entre Ríos se encuentra entre las provincias con mayor carga de tasas municipales, junto con Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.

Según el informe "Tasas Municipales: un tributo invisible que pagamos todos", los municipios argentinos cobran en promedio 1,4 tasas por distrito, y en más de 30 municipios se abonan dos o más tributos.

entre rios: llueve copiosamente y hay alerta por tormentas fuertes

Entre Ríos: llueve copiosamente y hay alerta por tormentas fuertes

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos.

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

LEER MÁS: Luis Caputo disparó las tasas al 82% para frenar al dólar: cómo quedaron

Entre Ríos es la segunda provincia del país con más tasas municipales

Tasas municipales.jpeg
Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país.

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país.

"La Argentina lidera el ranking de presión fiscal subnacional, y junto con Italia es de los pocos países con doble imposición. En Argentina, Ingresos Brutos es 200 veces mayor y las tasas municipales son un 400% más altas", señala el documento elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Entre las provincias con mayor cantidad de tasas municipales se encuentran Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Uno de cada tres tributos corresponde a la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH), que representa, en promedio, el 1,8% del precio final de productos como los alimentos.

El informe también advierte que el 81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios, el 51% no son proporcionales al servicio recibido y el 35% generan doble imposición, principalmente con el impuesto a los Ingresos Brutos.

Ante este panorama, la UIA plantea una serie de recomendaciones: establecer un consenso fiscal que fije un tope a las tasas municipales, avanzar en una armonización normativa para evitar la doble imposición, exigir una justificación real de los tributos, y promover una mayor coordinación entre municipios, provincias y la Nación.

Entre Ríos Tasas municipales Argentina
Noticias relacionadas
Este domingo se oficializaron siete alianzas para las elecciones legislativas. Los legisladores que terminan mandatos y todas las listas y candidatos 

Entre Ríos renueva cinco bancas en Diputados y tres en Senado

Federación Agraria advierte que la garrapata se extiende a 1.100 campos de Entre Ríos.

Federación Agraria advierte que la garrapata se extiende a 1.100 campos de Entre Ríos

El espacio político LLA estará representado por Benegas Lynch, en el Senado y por Laumann, en Diputados; ambos en primer término.

Entre Ríos: estos son los candidatos que defenderán las ideas de LLA

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos para las elecciones de octubre.

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Ultimo Momento
Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

Policiales
Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Ovación
Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

La provincia
El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

Janet M. Waldner presenta OM. La Fuerza de lo Invisible en GAP Galería de Arte

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Dejanos tu comentario