Luis Caputo disparó las tasas al 82% para frenar al dólar: cómo quedaron.

Las cauciones bursátiles, operaciones a muy corto plazo, tocaron picos de TNA del 82%, después bajaron. La estrategia fue de Luis Caputo.

En una nueva muestra de la fuerte volatilidad del mercado, las tasas de interés en pesos se dispararon y alcanzaron niveles récord. Se trata de una estrategia impulsada por el equipo económico de Luis Caputo para “secar la plaza” de pesos y ponerle un freno a la escalada del dólar.

El principal indicador de esta presión fueron las cauciones bursátiles, operaciones de muy corto plazo que llegaron a operar a una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta el 82% a un día. Si bien al cierre de la jornada se moderaron al 55%, estos rendimientos se ubican muy por encima de la inflación.

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

Este torniquete monetario tuvo un efecto directo sobre el mercado cambiario. Las cotizaciones del dólar encadenaron ocho jornadas consecutivas en baja, acercándose nuevamente al nivel de los $1.300. A las altísimas tasas en pesos se suman las intervenciones que el Banco Central seguiría realizando en el mercado de futuros.

Sin embargo, los analistas del mercado advierten que esta paz cambiaria podría ser transitoria. Se espera que la falta de liquidez mejore pronto, ya que el Gobierno no renovaría la totalidad de los próximos vencimientos de deuda en pesos, lo que inyectaría nuevamente liquidez al sistema.

Además, el Banco Central pondría a disposición pases activos para evitar que los bancos vendan instrumentos y sigan presionando las tasas al alza. Esta combinación de factores podría “cortar la racha bajista del tipo de cambio” en el corto plazo.