Entre Ríos: harán un relevamiento del personal educativo

El relevamiento anunciado por el CGE en Entre Ríos será entre el 14 y 15 de octubre, y tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido

El relevamiento anunciado por el CGE en Entre Ríos será entre el 14 y 15 de octubre, y tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido

El Consejo General de Educación (CGE) inicia el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025 "con el fin de actualizar y fortalecer los sistemas de información educativa". El relevamiento será entre este martes 14 y miércoles 15 de octubre, y tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido. El último estudio de personal se realizó en el año 2014.

El CGE comunicó oficialmente a las Direcciones Departamentales de Escuelas, Direcciones de nivel y modalidades, y equipos de supervisión el comienzo de esta etapa del relevamiento. Asimismo, de forma progresiva se informará a todos los directivos y equipos de gestión de los establecimientos educativos los enlaces de acceso a la plataforma, junto con los usuarios y contraseñas necesarios para la confirmación y actualización de las nóminas institucionales.

El ReNPE 2025 - indicaron desde el CGE- tiene como objetivo relevar y actualizar la información nominal del personal docente y no docente que se desempeña en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial -de gestión estatal, privada y social cooperativa-, constituyéndose en una herramienta fundamental para la planificación y gestión educativa basada en evidencia.

Aseguran que desde el Censo Nacional de Personal de Establecimientos Educativos (CENPE) realizado en 2014 no se efectuó otro relevamiento nacional de este tipo, por lo que esta nueva edición representa un "avance significativo en la actualización y digitalización de la información del sistema educativo argentino".

La Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del CGE, junto con la Comisión Central del ReNPE 2025, lleva adelante el operativo provincial, articulando con las áreas de Administración, Informática, Tecnología, Direcciones de Nivel y Direcciones Departamentales de Escuelas.

El relevamiento tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido y la información recabada permitirá fortalecer los sistemas de información educativa, garantizando la confidencialidad y protección de los datos personales, conforme a la legislación vigente.

El operativo se desarrolla en el marco de la Resolución N° 2037/25 del CGE y la Resolución CFE N° 478/24 del Consejo Federal de Educación.