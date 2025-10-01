Uno Entre Rios | La Provincia | ONG

ONG entrerrianas renuevan pedido de informe sobre cotos de caza

Cinco ONG entrerrianas volvieron a hacer un pedido formal al Gobierno para acceder a información pública acerca de los cotos de caza y el turismo cinegético

1 de octubre 2025 · 15:31hs
Piden informes sobre la caza y el turismo cinegético

Piden informes sobre la caza y el turismo cinegético

Cinco ONG entrerrianas hicieron un pedido formal al Gobierno para acceder a información pública acerca de los cotos de caza y el turismo cinegético. En una carta formal fechada el pasado 24 de septiembre y dirigida al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, las instituciones socioambientales y de protección animal exigieron “tener acceso a información pública sobre el turismo de caza, actividad autorizada por el Gobierno de Rogelio Frigerio que trae cazadores extranjeros a aniquilar animales autóctonos”.

Caza Entre Ríos cazadores.jpg
Las ONG cuestionan la habilitación de la caza en Entre Ríos, que afecta el ecosistema

Las ONG cuestionan la habilitación de la caza en Entre Ríos, que afecta el ecosistema

ONG que solicitan el informe

CEYDAS, Ayuda Animal, Conciencia Animal, Ecoguay Gualeguay y Luz del Ibirá (amparados en la Ley Nacional 25831 y en el Acuerdo de Escazú) son las organizaciones que solicitaron que el gobierno les reporte información sobre estudios poblacionales de patos, perdices y coipos.

El 21 de octubre serán los comicios para elegir consejeros directivos estudiantiles en las unidades académicas de Uader.

Elecciones Universitarias del Claustro Estudiantil en Uader

El proyecto de ley modifica artículos de La Ley 10.746, de Juicio por Jurado. También se emitieron dictámenes favorables para nombrar fiscales auxiliares para la Justicia

Senado: tiene dictamen favorable la reforma de Juicio por Jurados y 28 nuevos cargos en la Justicia

Requirieron, además el listado de empresas de caza inscriptas y la ubicación georreferenciada de donde realizan las matanzas, permisos de caza concedidos a cazadores extranjeros, personal y vehículos destinados a la fiscalización, entre otros datos.

Los solicitantes recordaron, además, que la misma información ya fue requerida en 2024 a la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales y ni siquiera fue respondida, por lo que se reservan el derecho de accionar judicialmente contra el Gobierno en caso de repetirse el ocultamiento de información.

Perdiz inambú caza especies autóctonas.jpg

¿Qué incluye la solicitud?

Fueron varios los puntos requeridos en el pedido de informe de las ONG, entre ellos, los requisitos exigidos para la inscripción y funcionamiento de los “cotos de caza” o establecimientos similares, tales como los llamados “turismo aventura” o “turismo cinegético”, y de todo aquel que realiza actividades vinculas con la caza en sus distintas categorías conforme lo previsto por la normativa en la provincia de Entre Ríos.

También el listado de las empresas inscriptas de turismo cinegético o turismo aventura (o cotos de caza) que operan u operaron en la Provincia en los últimos cinco años y la ubicación georreferenciada de todos los predios donde cada empresa practica o practicó esta actividad durante los últimos 5 años.

Asimismo, solicitaron copia de las planillas de contingentes de caza presentadas por las empresas de “turismo cinegético” y/o agencias de viaje en los últimos 5 años; el registro y nómina completa de cazadores habilitados; copia de permisos y licencias de caza otorgados a cada cazador registrado, indicando fechas de vigencia, si poseen antecedentes y/o sanciones legales, infracciones y/o inhabilitaciones.

Permisos exigidos

Otras exigencias son que se informe si los cazadores que poseen permisos de caza se encuentran inscriptos en el registro nacional de cazadores deportivos conforme el Art. 61 del Dec. Reg. 666/97. De ser así, solicitamos se remita copia de dicho Registro.

Caza menor cazador amparo especies ambientalistas.jpg

Además, piden copias de las credenciales de “legitimo usuario de armas”, expedidas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), de cada uno de los cazadores legalmente registrados en la provincia; en cuyo caso, se solicita se informe sobre la clase de calibres, tipo de municiones, vigencia de las autorizaciones del uso de las armas y armas que se encuentran prohibidas para la caza.

Otras cuestiones que demandan son copia de los permisos de caza concedidos a cazadores extranjeros que hayan ingresado temporalmente al país con el propósito de realizar actividades de caza; como así también de la documentación exigida, habiendo acreditado el cumplimiento de las normas legales vigentes para el ingreso de armas de fuego al país; y listado de inspectores habilitados (actualmente en actividad) para realizar la fiscalización de la caza en la Provincia y cantidad de recorridas, procedimientos y tareas tendientes a la fiscalización realizados por estos a lo largo del año en curso; cantidad de personal de la repartición asignado a la tarea de fiscalización de la actividad de caza durante el periodo previsto por la norma provincial; cantidad de actas de infracción y de inspección que se labraron en los últimos dos años vinculadas con la fiscalización de la activad de caza; cantidad de vehículos terrestres y acuáticos del organismo asignados a la tarea de fiscalización de la actividad de caza durante el periodo previsto por la norma provincial; listado de guías habilitados en los últimos cinco años para cada una de las empresas de turismo cinegético

ONG Caza Gobierno Informe Entre Ríos
Noticias relacionadas
La medida busca reducir el costo del servicio eléctrico y dar competitividad a la provincia. Significará una baja de hasta el 9% para las familias 

Se fijó un máximo de 13% de tasas municipales en facturas de energía eléctrica 

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar.

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

En la Misión Eco Botella participaron niños de seis escuelas de Ramírez

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia.

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Ver comentarios

Lo último

ONG entrerrianas renuevan pedido de informe sobre cotos de caza

ONG entrerrianas renuevan pedido de informe sobre cotos de caza

UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina

UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina

Eugenia Quevedo y LBC llegan a Paraná con todo su cuarteto

Eugenia Quevedo y LBC llegan a Paraná con todo su cuarteto

Ultimo Momento
ONG entrerrianas renuevan pedido de informe sobre cotos de caza

ONG entrerrianas renuevan pedido de informe sobre cotos de caza

UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina

UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina

Eugenia Quevedo y LBC llegan a Paraná con todo su cuarteto

Eugenia Quevedo y LBC llegan a Paraná con todo su cuarteto

El Gobierno subastará el predio del Regimiento Patricios

El Gobierno subastará el predio del Regimiento Patricios

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Policiales
Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ovación
La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

La provincia
ONG entrerrianas renuevan pedido de informe sobre cotos de caza

ONG entrerrianas renuevan pedido de informe sobre cotos de caza

Elecciones Universitarias del Claustro Estudiantil en Uader

Elecciones Universitarias del Claustro Estudiantil en Uader

Senado: tiene dictamen favorable la reforma de Juicio por Jurados y 28 nuevos cargos en la Justicia

Senado: tiene dictamen favorable la reforma de Juicio por Jurados y 28 nuevos cargos en la Justicia

Se fijó un máximo de 13% de tasas municipales en facturas de energía eléctrica 

Se fijó un máximo de 13% de tasas municipales en facturas de energía eléctrica 

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Dejanos tu comentario