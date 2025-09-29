Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Inversión histórica en seguridad: Entre Ríos equipa a su Policía, Servicio Penitenciario y Bomberos

Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, entregó elementos destinados a las fuerzas de seguridad de Entre Ríos.

29 de septiembre 2025 · 20:37hs
El gobernador de Entre Ríos anunció que se compraron 48 camionetas para distribuir en las Departamentales. 

Gobierno de Entre Ríos.

En la Escuela Superior de Oficiales de Policía doctor Salvador Maciá de Paraná, con la presencia también del jefe de Policía, Claudio González, el mandatario observó los elementos, que incluyen chalecos antibala, tecnología y equipamiento especializado para la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario y los Bomberos Zapadores, En cuanto a las camionetas, son 48 Nissan 4x2, que ya fueron adquiridas y serán entregadas en los próximos días.

La palabra del gobernador de Entre Ríos

El mandatario detalló que se trata de "una inversión que hacía muchísimos años no se veía, de más de 3.500 millones de pesos; 48 camionetas que van a ser distribuidas en todo el territorio de la provincia; 1300 chalecos antibalas. Creo que la última compra se había hecho hace más de ocho años, incluyendo por primera vez chalecos antibalas para el personal femenino; 1500 cubiertas nuevas que se confiscaron en distintos puestos fronterizos de la provincia; computadoras, material de asalto; y borcegos", entre otros elementos.

Los atletas de Entre Ríos que forman parte de las finales en Mar del Plata.

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby.

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Dijo que se trata de "una inversión histórica para la policía que va en línea con la decisión política que tomamos con el ministro y con el jefe de la Policía de sacar a nuestros efectivos a la calle, que estén cerca de los vecinos, cuidando los bienes y la paz de los entrerrianos. Y eso conlleva también por parte del Estado la responsabilidad de darles las herramientas, los instrumentos que nuestra policía necesita. Como digo siempre, hay que cuidar a los que nos cuidan y esta inversión millonaria de la provincia va en esa línea".

Precisó que las camionetas ya fueron compradas y están en el proceso de patentamiento y de seguros. "Calculo que entre 30 y 60 días ya van a estar en los distintos puntos de la provincia. Estamos poco a poco, no sin mucho esfuerzo, modernizando nuestra flota, que tenía incluso algunos rodados de más de 20 años. El propósito nuestro es que de acá al fin de la gestión, en estos 26 meses que quedan, tratar de modernizarla aún más".

Por su parte, el ministro Roncaglia dijo que "es un hecho histórico esto que se compró y se va entregar en los sucesivos días, para la policía y el Servicio Penitenciario". Destacó que "dar un chaleco a un personal policía es preocuparse por seguridad" y que "por primera vez se compraron chalecos para mujeres RB3, el que más agresiones soporta, es un poco más liviano, adecuado al personal femenino".

"El norte nuestro es mejorar las tecnologías, los móviles. Eso va a ayudar mucho a que la institución pueda cumplir con sus objetivos, que es llevar seguridad a todos los entrerrianos", apuntó.

Por su parte, González expresó su "satisfacción y orgullo en este día muy especial para la fuerza. No es muy común que las autoridades políticas acompañen al personal policial, lo demuestran a diario. No es la compra de hoy, sino la que se viene haciendo desde que comenzó la gestión, pero siempre preocupados por el funcionario policial, no solo en el bienestar, sino en darle las herramientas para cumplir la función".

Detalle de las entregas

La entrega incluyó vehículos, chalecos balísticos, equipos de comunicación, elementos de protección para el control del orden público y equipamiento específico para bomberos. Se suman 48 camionetas Nissan 4x2, que serán distribuidas en todas las Jefaturas Departamentales de la provincia. Además, la Dirección General de Aduanas concretó la donación de 1.640 cubiertas provenientes de secuestros que se dieron en distintos pasos de la provincia, que serán destinadas al mantenimiento de los vehículos de la Policía y del Servicio Penitenciario.

Entre Ríos Rogelio Frigerio Servicio Penitenciario Claudio González
