Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

Para este martes se esperan temperaturas máximas de entre 22 y 24 grados y para los próximos días anuncian máximas de entre 28 y 30 grados en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indicó que este martes 30 de septiembre se presentará con buen tiempo y nubosidad variable en Entre Ríos. Ya no hay anuncio de precipitaciones.

Las temperaturas comienzan a ascender gradualmente esta semana en la provincia. Para hoy se esperan máximas de entre 22 y 24 grados. los próximos días anuncian entre 28 y 30 grados, posiblemente viernes o sábado. Hacia el fin de semana que viene, se pronostican eventuales lluvias y tormentas aisladas.

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Inversión histórica en seguridad: Entre Ríos equipa a su Policía, Servicio Penitenciario y Bomberos

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 24 grados. Será una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados. El día comenzará algo nublado y continuará parcialmente nublado, sin lluvias.

*En Victoria y Gualeguay pronostican 12 grados de mínima y 23 grados de máxima, con cielo algo y parcialmente nublado, sin precipitaciones.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador habrá una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. Se prevé un día mayormente nublado gran parte del día.