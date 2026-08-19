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Entre Ríos: el SMN emitió una alerta por lluvias fuertes en 10 departamentos

El SMN emitió una nueva alerta amaralla para gran parte de la provincia de Entre Ríos. “El área será afectada por lluvias persistentes”, expresa el comunicado.

19 de agosto 2026 · 19:22hs
El SMN emitió una alerta por lluvias fuertes en 10 departamentos de Entre Ríos. 

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN emitió una alerta por lluvias fuertes en 10 departamentos de Entre Ríos. 

Este jueves volverían las lluvias fuertes a Entre Ríos, de acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo emitió un alerta de nivel amarillo, en horas de la mañana y la tarde, para 10 departamentos entrerrianos por lluvias. Incluye al centro y norte provincial.

LEER MÁS: Entre Ríos: el SMN renovó las alertas por tormentas para este martes

El nuevo alerta del SMN

Concordia, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay están incluidos en la nueva alerta emitida en las últimas horas por el SMN.

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“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el SMN.

El pronóstico extendido anticipa que a partir de la tarde noche de este jueves comenzarían a mejorar definitivamente las condiciones del tiempo en la provincia, luego de más de una semana sin sol.

Desde el viernes, en tanto, ya no hay anuncio de lluvias y se aguarda un fin de semana con buen tiempo. Además, llegaría un frente frío que provocará un descenso marcado de temperaturas a partir del sábado.

Entre Ríos SMN Alerta lluvias departamentos
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