Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Según el pronóstico, las temperaturas mínimas en Entre Ríos podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones térmicas según las zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un jueves con bajas temperaturas en los distintos departamentos de Entre Ríos. Una masa de aire frío le siguió a la inestabilidad y ahora las jornadas estarán más frescas, con mínimas que se mantendrán cerca de los 5 grados.

*En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 5 grados de mínima y 12 grados de máxima. Para este jueves se anuncia un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Los días más fríos se pronostican para viernes, sábado y domingo. Las mínimas podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones térmicas según las zonas.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 7 grados de mínima y 14 grados de máxima. En estas localidades también se espera un cielo parcialmente nublado.

*En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 5 grados de mínima y 11 grados de máxima. Allí se aguarda un día parcialmente nublado durante todo el jueves.