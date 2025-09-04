El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un jueves con bajas temperaturas en los distintos departamentos de Entre Ríos. Una masa de aire frío le siguió a la inestabilidad y ahora las jornadas estarán más frescas, con mínimas que se mantendrán cerca de los 5 grados.
Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando
Según el pronóstico, las temperaturas mínimas en Entre Ríos podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones térmicas según las zonas
4 de septiembre 2025 · 08:50hs
Los días más fríos se pronostican para viernes, sábado y domingo. Las mínimas podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones térmicas según las zonas.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 5 grados de mínima y 12 grados de máxima. Para este jueves se anuncia un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 7 grados de mínima y 14 grados de máxima. En estas localidades también se espera un cielo parcialmente nublado.
*En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 5 grados de mínima y 11 grados de máxima. Allí se aguarda un día parcialmente nublado durante todo el jueves.