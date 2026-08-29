En lo que va del año, 42 personas donantes permitieron realizar procesos de ablación que beneficiaron a pacientes de Entre Ríos y de otras provincias.

Entre Ríos destaca el valor de donar órganos para brindar nuevas oportunidades de vida.

Cada 29 de agosto, la Argentina conmemora el Día de la Persona Donante de Órganos, una fecha destinada a reconocer el valor de quienes, a través de una decisión solidaria, hacen posible que otras personas puedan acceder a un trasplante y mejorar su calidad de vida.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos destacaron el papel de las personas donantes y sus familias, así como el trabajo que se desarrolla para que cada proceso pueda concretarse. La tarea comprende distintas etapas, desde la identificación y evaluación de potenciales donantes hasta la coordinación de la obtención, preservación, asignación y traslado de órganos y tejidos.

Orgullo entrerriano: la delegación sub-14 completa hoy suparticipación en el Campeonato Nacional de Vóley en Chaco

En ese procedimiento, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) tiene una función central. El organismo interviene en la coordinación de cada una de las instancias necesarias para que los órganos y tejidos puedan llegar a quienes los necesitan.

El origen de una fecha especial

La conmemoración del 29 de agosto fue impulsada por los familiares de María Antonella Trivisonno, una niña de seis años que falleció en un accidente de tránsito ocurrido el 29 de agosto de 1999.

Luego de la tragedia, sus padres decidieron donar sus órganos con la esperanza de que ese gesto pudiera ayudar a otras personas. La decisión permitió transformar una situación de profundo dolor en una posibilidad concreta de vida para quienes aguardaban un trasplante.

Desde entonces, la fecha quedó incorporada al calendario argentino como una jornada para reconocer a los donantes y sus familias y promover la importancia de la donación.

El reconocimiento a los donantes

La jefa del Cucaier, Rosana Dappen, puso el foco en el valor de quienes toman la decisión de donar y en el acompañamiento de sus familias.

“En este día tan especial, el reconocimiento principal es para los donantes y sus familias, ya que su decisión representa el mayor acto de altruismo, solidaridad y amor absoluto al transformar el dolor de una pérdida en una segunda oportunidad para quienes esperan un trasplante”, expresó.

La funcionaria remarcó además que, sin ese gesto, los avances alcanzados por la medicina no podrían traducirse en nuevas oportunidades para miles de pacientes.

“Sin este gesto desinteresado, los avances de la ciencia médica no podrían salvar ni mejorar la calidad de vida de miles de personas”, sostuvo Dappen.

42 procesos de donación durante 2026

En lo que va del año, 42 personas hicieron posible la realización de 42 procesos de donación en Entre Ríos. Del total, 19 correspondieron a procesos de donación de órganos y 23 a tejidos.

Cada uno de esos procedimientos representa una posibilidad concreta para pacientes que se encuentran a la espera de un trasplante. La coordinación de los equipos especializados permite que los órganos y tejidos obtenidos puedan ser asignados de acuerdo con los criterios establecidos para el sistema de procuración y trasplante.

El impacto de la donación entrerriana, además, supera los límites provinciales. Según los datos difundidos por el Cucaier, 85 pacientes de distintos puntos del país tuvieron una segunda oportunidad gracias a personas donantes de Entre Ríos.

Al mismo tiempo, 111 pacientes entrerrianos pudieron acceder a un trasplante gracias a la donación realizada por personas de distintos lugares.

Los números reflejan así el alcance que puede tener cada proceso de donación. Detrás de cada cifra hay una historia de espera y una posibilidad de recuperar calidad de vida, pero también familias que, frente a una pérdida, decidieron transformar su dolor en un gesto solidario.

En este Día de la Persona Donante de Órganos, el Ministerio de Salud provincial y el Cucaier renovaron el reconocimiento hacia esas familias y destacaron que la donación constituye un acto capaz de generar nuevas oportunidades para quienes esperan un trasplante.