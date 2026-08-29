Con presencia paranaense, Argentina XV debutó con un triunfo en el America Rugby Championship

Argentina XV superó sin inconvenientes a Paraguay y goleó 58-11 en un entretenido encuentro disputado en el Estadio CAP Acero de la ciudad de Talcahuano, Chile.

Por la Fecha 1 del Américas Rugby Championship, Argentina XV superó sin inconvenientes a Paraguay y goleó 58-11 en un entretenido encuentro disputado en el Estadio CAP Acero de la ciudad de Talcahuano, Chile. El equipo dirigido por Álvaro Galindo se presentaba como uno de los máximos candidatos del certamen continental y llegaba con la premisa de darle rodaje a nuevos jugadores para ampliar la base del seleccionado nacional. Los paranaenses Diego Correa, Franco Rosetto y Bautista Lescano fueron de la partida en la formación titular Albiceleste.

En un campo de juego castigado por la lluvia, Argentina XV buscó imponer condiciones desde el arranque, atacando con velocidad y aprovechando la jerarquía de sus jugadores. De esta manera, el equipo argentino logró abrir el marcador a los 9 minutos tras ganar en el line e imponerse en el maul, de la mano del cordobés Martín Vaca. El conjunto albiceleste era visiblemente más fuerte en el scrum y dominaba las acciones del encuentro.

Cinco minutos después, los dirigidos por Álvaro Galindo volvieron a recurrir al line y al maul para desgastar a la defensa paraguaya. Tras una buena acción de Martín Vaca, quien luchó por la pelota y luego asistió, Franco Rossetto recibió en soledad y apoyó el segundo try del conjunto nacional. En ese pasaje del partido se destacó un gran Alejo Sugasti, quien, a pesar de las difíciles condiciones del campo de juego, gestionó con criterio la posesión y distribuyó de gran manera la ovalada para conducir los ataques de su equipo.

A los 19 minutos, el rosarino Ignacio Dogliani volvió a recurrir al line en busca de una nueva conquista. Sin embargo, tras una serie de intentos, la defensa guaraní resistió y logró despejar el peligro en última instancia. A partir de entonces, el protagonismo del partido pasó al conjunto albirrojo, que se plantó en campo argentino con mayor presencia. No obstante, el buen momento de los guaraníes no se tradujo en el marcador y la albiceleste pudo conservar su ventaja.

En el mejor momento del conjunto paraguayo, el Colo Dogliani protagonizó una gran jugada: se escabulló entre la defensa, rompió líneas, avanzó y habilitó a Rossetto, para que el paranaense marcara a los 32 minutos su segundo try de la tarde.

A dos minutos del cierre, Paraguay aprovechó una infracción argentina para que Joaquín Mussi fuera a los palos. Con una gran patada, el fullback consiguió los primeros tres puntos del partido para su equipo. Con el tiempo cumplido, el propio Mussi tuvo una nueva chance de descontar desde media distancia, pero su remate no fue lo suficientemente preciso y se quedó corto. Sin tiempo para más, la primera etapa se cerró con Argentina XV arriba por 15-3.

Para el complemento, el equipo nacional salió decidido en busca de ampliar la ventaja y, a tan solo dos minutos de la reanudación, tras una serie de intentos de pick and go, Ignacio Dogliani recibió la pelota en velocidad y se zambulló en el ingoal guaraní para una nueva conquista argentina. El equipo dirigido por Juan Ávila no tardaría en responder y, a los 6 minutos, recortó la distancia gracias a un penal convertido por su apertura, Thomás Guzmán.

Argentina XV comenzaría a sellar definitivamente su victoria recurriendo una vez más a su arma predilecta, el line-out y maul. A los 12 minutos, Joaquín Pascual Viale ganó de arriba y le bajó la ovalada a Martín Vaca para que el villamariense marcara su segundo try de la tarde. El trámite del partido se complicaría aún más para Paraguay cuando Juan Martín Sebriano recibió la tarjeta amarilla y dejó a su equipo momentáneamente con un hombre menos.

El seleccionado nacional no tuvo contemplaciones y, en una rápida jugada de ataque, el recién ingresado Federico Serpa habilitó a los 16 minutos a Nicolás Viola para una nueva conquista. Tan solo seis minutos después, otro recién ingresado amplió el marcador para Argentina XV. El cordobés Juan Ignacio Greising Revol aprovechó el espacio generado por su equipo en el maul y conquistó sin inconvenientes el ingoal albirrojo. El conjunto albiceleste era una aplanadora y no dejaba de buscar la manera de vulnerar la defensa paraguaya.

De esta manera, tras una serie de buenos movimientos, el rosarino Dogliani habilitó maravillosamente con un kick cruzado a Luciano Avaca, quien no tuvo más que apoyar la pelota en el ingoal guaraní. A diez minutos del final, Pedro Coll aprovechó una nueva desatención de la defensa paraguaya para tomar la pelota en su propio campo y, tras dejar en el camino a un par de adversarios, llegar a un nuevo try argentino.

Tres minutos después, Paraguay respondió con una jugada similar, que Diego Miño canjeó por try. Sin embargo, a cuatro minutos del final, Argentina XV volvió a golpear y restableció su dominio en el tanteador con una nueva conquista del cordobés Nicolás Viola. De este modo, el seleccionado nacional cerró una sólida actuación y se impuso por 58-11 ante su par guaraní.

Argentina XV volverá a la acción el próximo miércoles 2 de septiembre cuando, desde las 13 horas, se enfrente ante Uruguay XV por la segunda fecha del Américas Rugby Championship en la Escuela Militar de Santiago de Chile.

Síntesis del partido

Argentina XV: 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Francisco Sluga, 5. Joaquín Domínguez, 6. Ignacio Gandini, 7. Joaquín Pascual Viale, 8. Juan Pedro Bernasconi, 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani (capitán), 11. Franco Rossetto, 12. Bautista Estellés, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister.

Suplentes: 16. Juan Ignacio Greising Revol, 17. Nicolás Revol Pitt, 18. Bautista Salinas Mallea, 19. Rodrigo Fernández Criado, 20. Thiago Sbrocco, 21. Nicolás Viola, 22. Federico Serpa, 23. Luciano Avaca.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Paraguay: 1. José Mazacotte, 2. Agustín Benítez, 3. Enrique Quinteros, 4. Nahuel Kacerosky, 5. Juan Martín Sebriano, 6. Francisco Bareiro, 7. Ariel Núñez, 8. Leonardo Segovia, 9. Diego Miño, 10. Thomás Guzmán, 11. Juan González, 12. Ramiro Amarilla (capitán), 13. Gianfranco Parodi, 14. Arturo López, 15. Joaquín Mussi.

Suplentes: 16. Jordi Chávez, 17. Sebastián Ortíz, 18. Marcello Fretes, 19. Emanuel Cáceres, 20. Carlos Martins, 21. Thiago Fernández Bedoya, 22. Patricio Cabrera, 23. Facundo Paiva.

Entrenador: Juan Ávila.

Primer tiempo: 9m, try de Martín Vaca (A); 13m, try de Franco Rossetto (A); 32m, try de Franco Rossetto (A); 38m, penal de Joaquín Mussi (P).

Resultado parcial: Argentina XV 15 vs 3 Paraguay.

Segundo tiempo: 2m, try de Ignacio Dogliani (A); 6m, penal de Thomás Guzmán (P); 12m, try de Martín Vaca (A); 16m, try de Nicolás Viola convertido por Federico Serpa (A); 22m, try de Juan Ignacio Greising Revol (A); 26m, try de Luciano Avaca convertido por Federico Serpa (A); 30m, try de Pedro Coll convertido por Federico Serpa (A); 33m, try de Diego Miño (P); 36m, try de Nicolás Viola convertido por Federico Serpa (A);

Incidencias: 11m, tarjeta amarilla a Juan Martín Sebriano (P).

Resultado final: Argentina XV 58 vs 11 Paraguay.

Árbitro: Raimundo Fuenzalida (Chile).

Cancha: Estadio CAP Acero (Talcahuano, Chile).