El Rally de Paraguay tiene a un Toyota en la cima

Sami Pajari con el Toyota se impone al cabo del segundo día de competencia del Rally de Paraguay. Amplió su ventaja con Hayden Paddon.

Sami Pajari sacó más de 20 segundos de distancia al cabo de la segunda etapa por los caminos paraguayos.

Sami Pajari, de Toyota, ha ampliado su liderato en el Rally Paraguay a 22”8/10 en una jornada en la que la esperada lluvia intensa evitó los tramos y en su lugar golpeó el parque de asistencia, causando daños en las instalaciones de varios equipos.

Después de terminar el viernes con una ventaja de 11”9/10 sobre Hayden Paddon, de Hyundai, Pajari logró sacar tiempo a su rival de Hyundai en tres de los cuatro tramos para regresar a la asistencia con una cómoda ventaja.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, se alegró de que la tormenta que golpeó el parque de asistencia no afectara a los tramos. El piloto de Toyota logró ganar el tramo nueve, el primero del bucle matinal, mientras regresaba a la asistencia del mediodía en tercera posición, a 54”1/10 del liderato.

Adrien Fourmaux, de Hyundai, se adjudicó dos de los cuatro tramos de la mañana, mientras el francés se mantuvo cuarto en la general, pero redujo la diferencia con Evans, tercero, a 31”8/10.