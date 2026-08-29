Vélez empató con Riestra en un final con polémica

Vélez igualó 1 a 1 en su visita a Deportivo Riestra. El VAR le anuló un gol al Fortín sobre el final del encuentro.

Vélez rescató este sábado un empate 1-1 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en un partido cargado de intensidad, situaciones de gol y polémicas. El Fortín comenzó abajo en el marcador, logró igualarlo en el complemento y hasta convirtió sobre el final el tanto que podía darle la victoria, pero el VAR intervino y la conquista fue anulada.

El encuentro tuvo un inicio dinámico, con ambos equipos buscando lastimar. Riestra encontró espacios y estuvo cerca de abrir el marcador a los 13 minutos, cuando Nicolás Benegas exigió a Tomás Marchiori. El arquero de Vélez respondió con una gran estirada y evitó la caída de su arco.

River lo ganaba 2-0, pero no lo pudo aguantar ante Vélez: fue 2-2 en el Monumental

Poco después, Braian Sánchez volvió a llevar peligro y su remate terminó estrellándose contra el palo. Vélez también tuvo las suyas, principalmente a través de Manuel Lanzini y Rodrigo Aliendro, aunque Ignacio Arce se mostró firme para sostener al conjunto local.

El trámite se volvió friccionado con el correr de los minutos. Facundo Miño fue amonestado en Riestra, mientras que Lucas Robertone recibió la amarilla en Vélez. La primera mitad terminó sin goles, pero con la sensación de que el partido estaba abierto y podía romperse en cualquier momento.

Golpeó Riestra, reaccionó el Fortín

Y así ocurrió apenas iniciado el complemento. A los ocho minutos, Tomás González ganó de cabeza dentro del área y venció a Marchiori para poner el 1-0. Riestra golpeaba primero y obligaba a Vélez a cambiar el rumbo del partido.

La respuesta del Fortín llegó con insistencia. A los 10 minutos, Guillermo Barros Schelotto fue expulsado con roja directa por una acción antideportiva, dejando a Vélez en inferioridad numérica y complicando todavía más su misión.

Sin embargo, el equipo no bajó los brazos. Continuó buscando y encontró el empate a los 30 minutos. Matías Pellegrini remató y la pelota se desvió en Facundo Miño antes de ingresar al arco defendido por Arce. Nazareno Arasa recibió el aviso del VAR, revisó la acción y finalmente convalidó el 1-1.

GOL EN CONTRA DE MIÑO PARA EL EMPATE DE VÉLEZ



Silvero inició la jugada y Pellegrini remató con posterior desvío en Miño para el 1-1.



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El empate no conformó a Vélez, que fue por más pese a jugar con diez. Riestra también tuvo oportunidades para volver a ponerse en ventaja, pero la definición le fue esquiva.

La jugada polémica que evitó el triunfo de Vélez

La escena más polémica llegó sobre el cierre. A los 40 minutos, Dilan Godoy apareció para marcar el segundo tanto de Vélez. La alegría visitante duró poco: el VAR llamó nuevamente a Arasa para revisar la jugada y, tras la consulta, el árbitro decidió anular la conquista.

EL VAR ANULÓ EL 2-1 DE VÉLEZ



Por una falta previa, Arasa no convalidó lo que era el segundo gol del Fortin.



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Vélez tuvo una última oportunidad para quedarse con los tres puntos, pero no logró quebrar nuevamente a Arce. El silbatazo final decretó el 1-1, un resultado que dejó a ambos equipos con sensaciones diferentes: Riestra valoró haber resistido y Vélez se fue con la bronca de haber remontado un partido que, por momentos, parecía tener al alcance de la mano.