Agustín Canapino dominó en el Turismo Nacional en Oberá

El arrecifeño Agustín Canapino se llevó la pole position para la Clase 3 del Turismo Nacional. Joel Gassman quedó 7°. Exequiel Bastidas 3° en Clase 2.

El piloto de Arrecifes se quedó con la referencia del día sábado en Misiones.

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) sigue imponiendo condiciones en el campeonato 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional. El arrecifeño, que lidera el torneo con más de una carrera de ventaja (47 puntos) y carga el tope de lastre (40 kilos), fue el más veloz en la clasificación de la 8ª fecha, que se está llevando a cabo en el autódromo de Oberá, y consiguió su tercera pole position de la temporada.

El piloto del Salvita Racing, que clasificó en las ocho fechas de este año entre los cuatro mejores, le dio a Chevrolet su cuarta pole” consecutiva tras establecer un tiempo de 1’54”918/1000 (quedó a 286/1000 del récord del trazado) en el circuito misionero de 4.380 metros, donde no corría desde 2018, con el TC 2000.

La palabra de Agustín Canapino

“Fue una clasificación muy ajustada con Julián (Santero) y Bauti (Damiani). Tuvimos la dosis de suerte necesaria, porque el auto más rápido en entrenamientos no pudo clasificar. Él era el candidato…”, aseveró Canapino en Campeones en alusión a José Manuel Urcera (Honda Civic).

En su primera carrera con el Ambrogio Racing en el TN tras haber sellado su desvinculación del GR Competición, Julián Santero (VW Virtus) quedó segundo, a sólo 036/1000 de Canapino. El mendocino, que carga 34 kilos de lastre, logró su mejor resultado en clasificación de la temporada 2026, superando el tercer lugar que había obtenido en Rosario.

“Estoy muy feliz de lo que logramos hoy. Tuve una falla en la primera vuelta y pensé que iba a ser muy difícil llegar al tiempo de Agustín (Canapino), pero quedamos bastante cerquita con el tiempo del segundo intento…”, sostuvo Santero.

Las diez primeras posiciones las ocuparon: 3° Juan Bautista Damiani a 141/1000, 4° Sebastián Gómez a 668/1000, 5° Leonel Pernía a 671/1000, 6° Facundo Márques a 776/1000, 7° Joel Gassmann a 777/1000, 8° Lucas Vicino a 796/1000, 9° Facundo Chapur a 817/1000 y 10° Ever Franetovich a 853/1000.

Cómo largarán las series en Oberá

Las dos series que se correrán en Oberá –debido a que el parque es menor a los 31 autos– se disputarán este domingo. La primera se largará a las 11.10, con Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Bautista Damiani (VW Vento) en la primera fila. Julián Santero (VW Virtus) y Sebastián Gómez (VW Vento) partirán adelante en la segunda batería, que comenzará a las 11.40. En tanto que a las 14 se largará la carrera final a 18 vueltas.

Exequiel Bastidas fue 3° en Clase 2

El rafaelino Juan Ignacio Canela, que había sido 10º en la primera tanda de clasificación, consiguió su primera pole position en la Clase 2 con el Toyota Yaris del Alquat Motorsport. Francisco Coltrinari (Peugeot 208) se ubicó segundo a 053/1000 y sigue igualado en el campeonato con Tomás Vitar (Nissan March), que fue 8º.

El paranaense Exequiel Bastidas con el Yaris del equipo de Alejandro Bucci pudo mejorar el 11° lugar alcanzado en la primera clasificación. En la sesión determinante de la tarde misionera se quedó con el tercer puesto. El piloto con el Toyota quedó a 266/1000 del poleman.

Cuarta posición perteneció a Renzo Blotta a 353/1000, quinto fue Thoma Marchesin a 357/1000, sexto quedó Bautista Roqueta a 835/1000, séptimo fue Lucas Petracchini, octavo Tomas Vitar, noveno Martín Leston y décimo Andrés Calderón.

Este domingo se disputarán las series –a 5 vueltas– en Oberá y por haber menos de 31 autos sólo habrá dos baterías. La primera se largará a las 10.10, mientras que la segunda batería comenzará a las 10.40. La carrera final se iniciará a las 12.35 sobre 15 giros.