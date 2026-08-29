Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Agustín Canapino dominó en el Turismo Nacional en Oberá

El arrecifeño Agustín Canapino se llevó la pole position para la Clase 3 del Turismo Nacional. Joel Gassman quedó 7°. Exequiel Bastidas 3° en Clase 2.

29 de agosto 2026 · 18:10hs
El piloto de Arrecifes se quedó con la referencia del día sábado en Misiones.

El piloto de Arrecifes se quedó con la referencia del día sábado en Misiones.

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) sigue imponiendo condiciones en el campeonato 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional. El arrecifeño, que lidera el torneo con más de una carrera de ventaja (47 puntos) y carga el tope de lastre (40 kilos), fue el más veloz en la clasificación de la 8ª fecha, que se está llevando a cabo en el autódromo de Oberá, y consiguió su tercera pole position de la temporada.

Joel Gassmann clasificó en Oberá.

Joel Gassmann clasificó en Oberá.

El piloto del Salvita Racing, que clasificó en las ocho fechas de este año entre los cuatro mejores, le dio a Chevrolet su cuarta pole” consecutiva tras establecer un tiempo de 1’54”918/1000 (quedó a 286/1000 del récord del trazado) en el circuito misionero de 4.380 metros, donde no corría desde 2018, con el TC 2000.

Huracán no pudo de local ante los de Río Cuarto.

Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

don bosco debuto en el regional amateur con una victoria

Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

La palabra de Agustín Canapino

“Fue una clasificación muy ajustada con Julián (Santero) y Bauti (Damiani). Tuvimos la dosis de suerte necesaria, porque el auto más rápido en entrenamientos no pudo clasificar. Él era el candidato…”, aseveró Canapino en Campeones en alusión a José Manuel Urcera (Honda Civic).

En su primera carrera con el Ambrogio Racing en el TN tras haber sellado su desvinculación del GR Competición, Julián Santero (VW Virtus) quedó segundo, a sólo 036/1000 de Canapino. El mendocino, que carga 34 kilos de lastre, logró su mejor resultado en clasificación de la temporada 2026, superando el tercer lugar que había obtenido en Rosario.

“Estoy muy feliz de lo que logramos hoy. Tuve una falla en la primera vuelta y pensé que iba a ser muy difícil llegar al tiempo de Agustín (Canapino), pero quedamos bastante cerquita con el tiempo del segundo intento…”, sostuvo Santero.

Las diez primeras posiciones las ocuparon: 3° Juan Bautista Damiani a 141/1000, 4° Sebastián Gómez a 668/1000, 5° Leonel Pernía a 671/1000, 6° Facundo Márques a 776/1000, 7° Joel Gassmann a 777/1000, 8° Lucas Vicino a 796/1000, 9° Facundo Chapur a 817/1000 y 10° Ever Franetovich a 853/1000.

Cómo largarán las series en Oberá

Las dos series que se correrán en Oberá –debido a que el parque es menor a los 31 autos– se disputarán este domingo. La primera se largará a las 11.10, con Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Bautista Damiani (VW Vento) en la primera fila. Julián Santero (VW Virtus) y Sebastián Gómez (VW Vento) partirán adelante en la segunda batería, que comenzará a las 11.40. En tanto que a las 14 se largará la carrera final a 18 vueltas.

Exequiel Bastidas fue 3° en Clase 2

El rafaelino Juan Ignacio Canela, que había sido 10º en la primera tanda de clasificación, consiguió su primera pole position en la Clase 2 con el Toyota Yaris del Alquat Motorsport. Francisco Coltrinari (Peugeot 208) se ubicó segundo a 053/1000 y sigue igualado en el campeonato con Tomás Vitar (Nissan March), que fue 8º.

El paranaense Exequiel Bastidas con el Yaris del equipo de Alejandro Bucci pudo mejorar el 11° lugar alcanzado en la primera clasificación. En la sesión determinante de la tarde misionera se quedó con el tercer puesto. El piloto con el Toyota quedó a 266/1000 del poleman.

Cuarta posición perteneció a Renzo Blotta a 353/1000, quinto fue Thoma Marchesin a 357/1000, sexto quedó Bautista Roqueta a 835/1000, séptimo fue Lucas Petracchini, octavo Tomas Vitar, noveno Martín Leston y décimo Andrés Calderón.

Este domingo se disputarán las series –a 5 vueltas– en Oberá y por haber menos de 31 autos sólo habrá dos baterías. La primera se largará a las 10.10, mientras que la segunda batería comenzará a las 10.40. La carrera final se iniciará a las 12.35 sobre 15 giros.

Agustín Canapino Turismo Nacional Oberá
Noticias relacionadas
Los Pumas cayeron en su partido jugador en Jujuy.

Los Pumas perdieron ante Australia en un test match disputado en Jujuy

Nacho Fernández marcó el primer gol de Gimnasia ante Central.

Gimnasia dio el golpe en Arroyito y escala en el Clausura

Estudiantes ganó de visitante en Rosario.

Regional del Litoral: Estudiantes se afirma, Rowing dio el golpe y Tilcara arrancó con todo

Sami Pajari sacó más de 20 segundos de distancia al cabo de la segunda etapa por los caminos paraguayos.

El Rally de Paraguay tiene a un Toyota en la cima

Ver comentarios

Lo último

Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

Paraná formó el corazón más grande del mundo en los miradores de Bajada Grande

Paraná formó el "corazón más grande del mundo" en los miradores de Bajada Grande

Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

Ultimo Momento
Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

Paraná formó el corazón más grande del mundo en los miradores de Bajada Grande

Paraná formó el "corazón más grande del mundo" en los miradores de Bajada Grande

Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

Los Pumas perdieron ante Australia en un test match disputado en Jujuy

Los Pumas perdieron ante Australia en un test match disputado en Jujuy

Gimnasia dio el golpe en Arroyito y escala en el Clausura

Gimnasia dio el golpe en Arroyito y escala en el Clausura

Policiales
Concordia: rescataron a dos perros que estaban desnutridos y en condiciones de maltrato

Concordia: rescataron a dos perros que estaban desnutridos y en condiciones de maltrato

Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Ovación
Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

Regional del Litoral: Estudiantes se afirma, Rowing dio el golpe y Tilcara arrancó con todo

Regional del Litoral: Estudiantes se afirma, Rowing dio el golpe y Tilcara arrancó con todo

Las Leonas vencieron a Países Bajos en los penales y se consagraron campeonas del mundo

Las Leonas vencieron a Países Bajos en los penales y se consagraron campeonas del mundo

Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

Los Pumas perdieron ante Australia en un test match disputado en Jujuy

Los Pumas perdieron ante Australia en un test match disputado en Jujuy

La provincia
Paraná formó el corazón más grande del mundo en los miradores de Bajada Grande

Paraná formó el "corazón más grande del mundo" en los miradores de Bajada Grande

Entre Ríos destaca el valor de donar órganos para brindar nuevas oportunidades de vida

Entre Ríos destaca el valor de donar órganos para brindar nuevas oportunidades de vida

Congreso de robótica: estudiantes de la Escuela Técnica Marsiglia presentaron un brazalete inteligente

Congreso de robótica: estudiantes de la Escuela Técnica Marsiglia presentaron un brazalete inteligente

General Galarza: con inversiones que superan los $2.900 millones, dos empresas más adhirieron al RINI

General Galarza: con inversiones que superan los $2.900 millones, dos empresas más adhirieron al RINI

Lluvias, humedad y cambios de temperatura ponen en jaque a la producción hortícola

Lluvias, humedad y cambios de temperatura ponen en jaque a la producción hortícola

Dejanos tu comentario