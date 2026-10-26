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Tiempo en Entre Ríos: lunes y martes nublados, con mañanas frescas y tardes templadas

El pronóstico anticipa un lunes y martes nublados en Entre Ríos. Las temperaturas máximas llegarán a 20 grados el lunes y treparán hasta 21 el martes.

26 de octubre 2026 · 06:54hs
Tiempo en Entre Ríos: lunes y martes nublados

Tiempo en Entre Ríos: lunes y martes nublados, con mañanas frescas y tardes templadas.

Entre Ríos comenzará la semana con cielo nublado y temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 8 y los 9 grados en sus principales ciudades. Para el martes se espera un ascenso de los registros, aunque la nubosidad continuará presente en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes 26 de octubre tendrá máximas de entre 18 y 20 grados. El martes 27, las temperaturas alcanzarán valores de entre 20 y 21 grados, con mañanas menos frías.

Lunes: mínimas de un dígito y cielo nublado

En Paraná, el lunes se presentará nublado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados, el registro más elevado entre las cuatro ciudades relevadas.

En Concordia también predominará el cielo nublado. Allí se anticipa una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados.

Para Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el pronóstico prevé condiciones similares: ambas ciudades tendrán una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados, con nubosidad durante la jornada.

Martes: suben las temperaturas y persisten las nubes

El martes continuará el cielo nublado en las cuatro localidades, pero aumentarán tanto las mínimas como las máximas.

En Paraná y Concordia, los registros oscilarán entre los 12 y los 21 grados. El cambio será más marcado durante las primeras horas del día, con mínimas entre tres y cuatro grados superiores a las del lunes.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, se esperan mínimas de 11 grados y máximas de 20 grados. En ambos casos, los valores también mostrarán una recuperación respecto del comienzo de la semana.

Así, las dos jornadas compartirán el predominio de la nubosidad, con un lunes más fresco y un martes con temperaturas algo más elevadas en las principales ciudades entrerrianas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre Ríos Pronóstico SMN
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