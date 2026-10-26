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La Municipalidad de Paraná dio a conocer detalles sobre los cambios en el transporte público

La Municipalidad de Paraná se dieron a conocer detalles sobre los cambios en el transporte urbano que regirán desde noviembre. El detalle de cada recorrido.

26 de octubre 2026 · 20:47hs
La Municipalidad de Paraná dio a conocer detalles sobre los cambios en el transporte público.

Foto: UNO/Álvaro Moreyra

La Municipalidad de Paraná dio a conocer detalles sobre los cambios en el transporte público.

La Municipalidad de Paraná dio a conocer las modificaciones que tendrá el transporte urbano de pasajeros a partir del mes de noviembre. Según se informó desde la comuna, se incorporará la Línea S; el ramal P2 se redenominará Línea R; y se ampliarán los recorridos de las líneas B, M y P.

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La decisión de la Municipalidad de Paraná

El cambio permitirá mejorar la identificación, facilitar la comunicación con los vecinos e incorporar el servicio al sistema de boleto combinado, ampliando las alternativas de traslado para los usuarios.

Las mejoras y modificaciones se definieron a partir de mesas de trabajo y articulaciones con vecinos de la ciudad, quienes se verán beneficiados con las nuevas medidas.

En este marco, la subsecretaria de Movilidad y Transporte de la comuna, María Lucrecia Escandón, explicó que las modificaciones surgen de la evaluación permanente de los principales indicadores del servicio y del diálogo con las comisiones vecinales, grupos de vecinos y la Asamblea Ciudadana.

“A partir de las demandas que fuimos recibiendo y de la necesidad de mejorar la cobertura en algunos sectores, vamos a avanzar desde el 1° de noviembre con una nueva línea y con modificaciones en recorridos que ya están operativos”, señaló la funcionaria.

En ese sentido, destacó la incorporación de la Línea S, que vinculará la zona de la Escuela de la Base con el área central de la ciudad. “Nos permite llegar a sectores como la Escuela de la Base y Miguel David, que no tenían cobertura, y también a la zona de Rondeau y Almirante Brown. De esta manera, damos respuesta a una demanda que se venía sosteniendo durante los últimos meses”, indicó Escandón.

Todas las modificaciones

Línea B (barrio Capibá–Centro)

-Ida: Lisandro de la Torre - Av. Zanni - Crisólogo Larralde - División de los Andes - Miguel David- Av. Francisco Ramírez - Gualeguaychú - Gral Manuel Belgrano - Gral Justo José de Urquiza - Av. Francisco Ramírez - Antonio Crespo - Francisco Soler - Juan Ambrosetti - Blas Parera - Esteban Echeverría.

-Regreso: Esteban Echeverría - Gdor. López Jordán - Los Robles - Gdor. Manuel Crespo - Esteban Echeverría - Blas Parera - Juan Ambrosetti - Francisco Soler - Antonio Crespo - Av. Francisco Ramírez - Andrés Pazos- La Rioja - Arturo Illia - Enrrique Carbo - Av. Francisco Ramírez - Miguel David - División de los Andes - Crisólogo Larralde - Av. Zanni - Lisandro de la Torre.

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Línea M (barrio Parque Mayor–Centro–Gaucho Rivero)

-Ida: Villa Hernandarias - Las Garzas - Villa Seguí - Av. Zanni - Av. Newbery - División de los Andes - Miguel David - Av. Ramírez - Gral. Sarobe - Gral. Espejo - El Paracao - Av. de las Américas - Bv. Racedo - Gral. Belgrano - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Laprida - Córdoba - Libertad- Paraguay - Pellegrini - Pronunciamiento - Av. Ejército - Gutiérrez - Vicente Quesada - Luis Palma.

-Regreso: Luis Palma - Los Chanás - Gral. Galán - Selva de Montiel - Luis Palma - Vicente Quesada - Monseñor D´Andrea - Eva Duarte de Perón - Gral. Alvarado - Av. Ejército - Monte Caseros - Enrique Carbó - Pascual Palma - Maipú - Cura Álvarez – Av. las Américas - El Paracao - Gral. Espejo - Gral. Sarobe - Av. Ramírez - Miguel David - División de los Andes - Av. Newbery - Av. Zanni - Villa Seguí - Las Garzas - Villa Hernandarias.

Línea P (Aeropuerto–Hospital de la Baxada–Centro)

-Ida: Aeropuerto - Salvador Caputto - Av. Jorge Newbery - Av. Zanni - O Higgins - Leónidas Echagüe - Provincias Unidas - El Paracao - Gral. Alvarado - Alte. Alejandro Dacharry - Crucero Gral. Belgrano - Soldado Carlos Mosto - Cnel. Sayos - De Arenales - Juan O’ Brien - Av. Ejército - Gutiérrez - Pirán - Italia - Santa Fe - Laprida.

-Regreso: Córdoba - Libertad - Jose Maria Paz - Gral Galán - Hilario de la Quintana - Gutierrez - Emilio Caraffa - Cnel. Sayos - Soldado Carlos Mosto - Cabo Segundo Julio Monzón - Condarco - El Paracao - Provincias Unidas - Leónidas Echagüe - O Higgins - Av. Zanni - Av. Jorge Newbery - Salvador Caputto - Aeropuerto.

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Más cambios en los colectivos

Línea R, ex P2 (Escuela Base Aérea–Plaza Alberdi–Centro)

-Ida: Av. Jorge Newbery y Ruta 12 - Salvador Caputto - Gdor. Tibiletti - Soldado Bordón - Hernandarias - Gdor. Parera - Dr. Medus - Gdor. Mihura - Gdor. Tibiletti - Av. Zanni - Av. Almafuerte - Gualeguaychú - Gral. Manuel Belgrano - Salta - La Paz - Laprida.

-Regreso: Córdoba - Libertad - España - Echagüe - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - A. Almafuerte - Av. Zanni - Gdor. Tibiletti - Gdor. Mihura - Dr. Medus - Gdor. Parera - Hernandarias - Soldado Bordón - Gdor. Tibiletti - Salvador Caputto - Av. Jorge Newbery y Ruta 12.

Línea S (Escuela Base Aérea- Alte. Brown-Centro)

-Ida: Av. Jorge Newbery y Ruta 12 - Antonio Bonell - Miguel David - Salvador Caputto - Av. Almafuerte - Blas Parera - Av. Churruarín - Rondeau - Alte. Guillermo Brown - Av. Fransisco Ramírez - 25 de Mayo - Gral. Manuel Belgrano - Salta - La Paz - Laprida - Córdoba.

-Regreso: Córdoba - Alameda de la Federación - Colón - Av. Fransisco Ramírez - Alte. Guillermo Brown - Rondeau - Av. Churruarin - Blas Parera - A. Almafuerte - Salvador Caputto - Miguel David - Antonio Bonell - Jorge Newbery y Ruta 12.

Municipalidad de Paraná transporte público
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