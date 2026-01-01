Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

El primer bebé del año en Entre Ríos nació en el hospital San Blas Nogoyá a las 00:06 horas. Se llama Bastian Daniel y pesó 2.700 kilogramos

El primer bebé del año en Entre Ríos nació en el hospital San Blas Nogoyá a las 00:06 horas. Sus papás, Ana Muñoz y Daniel Alvarado celebraron la llegada de Bastian Daniel, quien pesó 2,700 kilogramos y se encuentra en muy buen estado de salud.

“No me lo esperaba porque tenía fecha para mediados de enero, pero se adelantó el parto y Bastian no nos dejó ni terminar de cenar”, contó la mamá que acudió al hospital en dos oportunidades: primero a las 20 y después a las 22.30 del miércoles. “La doctora Gil reunió a todo el equipo médico y ya para medianoche estaba en el quirófano”, indicó la mamá, quien agradeció a todos los médicos y enfermeras que alegremente posaron para la foto con Bastian.

Bastian, Pía Marisol y Benja, los primeros recién nacidos de Entre Ríos en este 2026

Pía Marisol, de Bovril, nació en Paraná

La segunda entrerriana del 2026 nació a las 2.30 de este jueves 1º de enero en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. Se llama Pía Marisol Gómez y pesó 3.640 kilogramos.

Tanto la recién nacida como su mamá, Érica Gauna, se encuentran en perfecto estado de salud y a la espera del alta médica para regresar a casa, en Bovril, junto al papá de la beba, Emanuel Gómez, publica El Once.

“La mamá está super contenta por el nacimiento, porque podría tratarse del primero del año nuevo en Entre Ríos, y ya recibió un regalito de parte del Voluntariado Santa Rita”, confirmaron desde Maternidad del San Roque.

Las obstetras que asistieron el parto fueron Paulina Frascara y Lencina Rocío; además del equipo médico conformado por Rocio Torres, Amparo López Caussi, Selena Raviol y Agustina Dobler. El equipo de enfermería de Maternidad en sala está integrado por Edith Villaverde, Maira Vargas, Xiomara Méndez, Jimena Romero, Cristian Díaz, Evangelina Cano y Evelin Acosta. Mientras que del equipo de enfermería en centro quirúrgico obstétrico forman parte Victoria Landa, Nadia Barreto, Andrea Montorfano, Mirta Ayala, Guadalupe Vergara, además del equipo de Neonatología.

Benjamín, en Chajarí

El tercer alumbramiento registrado en la provincia fue a las 8:01 en el hospital provincial Santa Rosa de Chajarí. En ese horario nació, por parto natural, Benjamín Nicolás, con 2.820 kilogramos.

Su llegada marcó un comienzo especial para este nuevo año junto a su mamá, Berenice González, de 18 años, primigesta, y su papá, Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.

Desde la Dirección del Hospital Santa Rosa de Chajarí, Daniel Benítez saludó a la familia, deseando un muy feliz Año Nuevo, “acompañándolos en este momento único que quedará para siempre en la historia de su familia”, indicaron según publica Chajarí al Día.

Además, expresaron un reconocimiento especial a todo el equipo de Maternidad y a cada profesional que estuvo de guardia durante este Año Nuevo. “Gracias por su compromiso, su vocación y su presencia en un momento tan significativo, cuidando la vida desde el primer instante”, enfatizaron desde el nosocomio.

“Cada nacimiento renueva la esperanza y nos recuerda por qué estamos acá: acompañar, cuidar y estar, siempre”, concluyeron.

