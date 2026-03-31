"Entre Ríos 2050" recibió la visita del gobernador Rogelio Frigerio , quien brindó un análisis pormenorizado de los temas de la agenda provincial, a poco más de dos años de su gestión. En ese marco, el grupo empresario expresó su apoyo a las reformas que impulsadas para ordenar y achicar el paso del Estado y planteó su mirada sobre la necesidad de poner en marcha proyectos de desarrollo productivo que generen empleo genuino.

El encuentro se llevó a cabo en Crespo y contó con la participación de Héctor Motta, Luis Jacobi, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Alcides Balla, Elvio Guía y Héctor Fratoni; junto a Matías Ruíz y Daniel Rodríguez en uso de licencia; además de Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), como invitado. Allí valoraron la posibilidad de dialogar e intercambiar ideas y visiones respecto del devenir de la provincia y coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos colectivos.

El mandatario provincial se explayó sobre los principales ejes de su gobierno en materia presupuestaria ante la caída de fondos nacionales, de política energética, impositiva y de reformas en la Obra Social y previsional. También valoró el plan de obras de infraestructura con los recursos disponibles y los proyectos que llegarán con financiamiento internacional; y destacó las gestiones para incluir a Entre Ríos en la Hidrovía, entre otras líneas. Al respecto, consideró que el principal desafío es impulsar un cambio cultural y promover una mayor dinámica de inversiones en el sector privado con generación de empleo.

"Entre Ríos 2050" apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

entre rios 2050 "Entre Ríos 2050" apoyó las reformas de Rogelio Frigerio

A su turno, los integrantes de "Entre Ríos 2050" manifestaron su apoyo a la reforma previsional que impulsa el Gobierno a través de un proyecto de ley que será tratado en la Legislatura. Al respecto, se hizo hincapié en la necesidad de eliminar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dado que resulta insostenible e impacta directamente sobre la presión fiscal que soportan las empresas.

Al mismo tiempo, desde el espacio manifestaron su preocupación por las dificultades que aún persisten para agilizar gestiones en diferentes áreas gubernamentales y se manifestaron de acuerdo en la importancia de poner sobre la mesa una reforma constitucional que tenga como objetivo "modernizar y desburocratizar el Estado", bajo el propósito desterrar la "máquina de impedir" y dar celeridad a los procedimientos para viabilizar proyectos estratégicos.

En esa línea, el grupo que congrega a empresarios, comerciantes y productores puso énfasis sobre la necesidad de sostener una visión de mediano y largo plazo en Entre Ríos para revertir décadas de atraso relativo en la Región Centro. Desde esa óptica, plantearon como fundamental aprovechar las oportunidades de las "vacas vivas", a saber, las cadenas de valor cárnicas, el turismo y la foresto industria, como fuentes de generación de riqueza, trabajo y divisas.

Del mismo modo, insistieron sobre la urgencia de mejorar la infraestructura vial a través del mantenimiento de rutas y caminos, con la posibilidad de implementar el sistema de peajes en aquellos tramos que resulte conveniente. También propusieron este mecanismo para la proyección de nuevas trazas que acorten distancias y optimicen las circulación vehicular, con condición básica elemental para el desarrollo del resto de las actividades.

En materia de obras, también subrayaron que resulta fundamental potenciar las exportaciones a través de los puertos y el sistema ferroviariario. Asimismo, consultaron por el estado del proyecto del puente Paraná-Santa Fe, a lo cual el mandatario señaló que la iniciativa dependerá del financiamiento privado con capitales internacionales que se consiga, dada su magnitud.

Asimismo, desde "Entre Ríos 2050" se planteó su preocupación por el peso creciente de las tasas municipales sobre las empresas y las cadenas de valor, hecho que genera distorsiones en las estructuras de costos en momentos complejos. Por ello, instaron a intendentes y jefes comunales a morigerar la carga tributaria que recae sobre los sectores económicos que generan trabajo.