Netflix: las novedades que llegan en agosto

Netflix prepara para agosto una nueva tanda de estrenos con series, películas, documentales y propuestas infantiles. Entre las principales novedades aparecen nuevas temporadas de producciones ya instaladas entre el público y títulos originales que desembarcan en la plataforma.

En materia de series, agosto trae la segunda temporada de Ozark (31 de agosto), la cuarta de Better Call Saul (7 de agosto), The Blacklist y Ray Donovan , ambas desde el 7 de agosto. También llegan Fariña (3 de agosto), The Innocents (24 de agosto), Marlon (22 de agosto), Des(encanto) (17 de agosto), La ley secreta y En la mente criminal (31 de agosto).

Entre las películas se destacan La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey (10 de agosto), El autor (17 de agosto), Perdida (9 de agosto), Avenida Cloverfield 10 (24 de agosto), Las leyes de la termodinámica (31 de agosto) y El paquete (10 de agosto). También se suman títulos como Invisible, Un espía y medio y A War: La otra guerra.

Los documentales también tendrán su espacio con Sanz: Lo que fui es lo que soy (18 de agosto), dedicado a la vida y carrera del músico español Alejandro Sanz; Seguir para creer (23 de agosto); la segunda temporada de The Investigator: A British Crime Story (19 de agosto) y Por el poder de Grayskull: La historia definitiva de He-Man y los Amos del Universo (24 de agosto).

Para los más chicos, el catálogo incorpora nuevas temporadas de Dinotrux - Supercargados (3 de agosto), Spirit: Cabalgando libre (17 de agosto), Trolls: ¡No pierdas el ritmo! (24 de agosto), Voltron: El defensor legendario (10 de agosto) y Pregunte a los StoryBots (24 de agosto). También llega la película WALL-E (1 de agosto).

Con esta programación, Netflix propone un agosto variado, con opciones para los fanáticos de las series, el cine, los documentales y las producciones familiares.