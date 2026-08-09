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Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

La Comisión Vecinal Carlos Pellegrini prepara una jornada para los chicos el domingo 23 en la Plaza Jorge Luis Borges y convoca a colaborar.

9 de agosto 2026 · 14:24hs
Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos.

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos.

La Comisión Vecinal "Carlos Pellegrini" prepara una jornada especial por el Día del Niño, que se realizará el próximo domingo 23 en la Plaza "Jorge Luis Borges", en Paraná. La propuesta busca reunir a las familias del barrio y brindarles a los niños y niñas un momento de encuentro y celebración.

En ese marco, desde la comisión vecinal convocaron a los comercios que forman parte de la comunidad a sumarse con distintas formas de colaboración para poder llevar adelante la actividad. La iniciativa contempla la posibilidad de realizar donaciones de productos que puedan ser entregados a los chicos durante la jornada.

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Una comisión vecinal de Paraná prepara una jornada por el Día del Niño

También se pueden aportar elementos destinados a la decoración del espacio donde se desarrollará la celebración o realizar una colaboración económica. Según indicaron desde la comisión, el dinero recaudado será destinado íntegramente a la compra de juguetes, golosinas, insumos y otros materiales necesarios para la organización del evento.

Quienes quieran realizar un aporte económico pueden hacerlo mediante el alias monica1956.mp. Desde la Comisión Vecinal "Carlos Pellegrini" remarcaron la importancia de la participación de los comerciantes y vecinos para poder concretar una jornada pensada especialmente para los más chicos.

La celebración tendrá lugar el domingo 23 en la Plaza "Jorge Luis Borges" y será una oportunidad para que las familias del barrio compartan una jornada comunitaria en el marco del Día del Niño.

Día del Niño Paraná Vecinal
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