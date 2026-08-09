Tras un despliegue policial el sábado 8 de agosto en la ciudad de Concordia, con nueve allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico, se secuestraron drogas y dinero en efectivo, entre otros elementos.
Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos
Secuestraron más de 220 envoltorios con drogas y casi un millón de pesos. Hay ocho detenidos en Concordia
Las medidas fueron el resultado de una investigación desarrollada por la División Drogas Peligrosas Concordia, que permitió avanzar sobre distintos domicilios vinculados a la actividad investigada.
El operativo contó con la participación y colaboración de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de Feliciano, San Salvador, Federal, Villaguay, Concordia, Federación, Tala y Uruguay, además del Grupo Especial C.O.E., dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.
Como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de cocaína y marihuana, encontrándose las sustancias fraccionadas en numerosos envoltorios, contabilizándose más de 220 unidades, además de otros elementos de interés para la investigación.
Asimismo, se incautaron aproximadamente $908.000 en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión y otros elementos vinculados a la actividad investigada.
LEER MÁS: Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína
El despliegue dejó como saldo 17 personas identificadas y 8 personas detenidas e incomunicadas, cuatro hombres y cuatro mujeres.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N.º 3 de Concordia, a cargo de la Dra. María Gabriela Seró, con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta.
El resultado refleja el trabajo sostenido de la Policía de Entre Ríos en la lucha contra el microtráfico, mediante investigaciones previas, tareas coordinadas y operativos conjuntos entre las distintas dependencias y grupos especiales de la fuerza.