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Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Secuestraron más de 220 envoltorios con drogas y casi un millón de pesos. Hay ocho detenidos en Concordia

9 de agosto 2026 · 13:55hs
Secuestraron más de 220 envoltorios con drogas y casi un millón de pesos. Hay ocho detenidos en Concordia

Secuestraron más de 220 envoltorios con drogas y casi un millón de pesos. Hay ocho detenidos en Concordia
Secuestraron más de 220 envoltorios con drogas y casi un millón de pesos. Hay ocho detenidos en Concordia

Secuestraron más de 220 envoltorios con drogas y casi un millón de pesos. Hay ocho detenidos en Concordia

Tras un despliegue policial el sábado 8 de agosto en la ciudad de Concordia, con nueve allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico, se secuestraron drogas y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Las medidas fueron el resultado de una investigación desarrollada por la División Drogas Peligrosas Concordia, que permitió avanzar sobre distintos domicilios vinculados a la actividad investigada.

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El operativo contó con la participación y colaboración de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de Feliciano, San Salvador, Federal, Villaguay, Concordia, Federación, Tala y Uruguay, además del Grupo Especial C.O.E., dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de cocaína y marihuana, encontrándose las sustancias fraccionadas en numerosos envoltorios, contabilizándose más de 220 unidades, además de otros elementos de interés para la investigación.

Asimismo, se incautaron aproximadamente $908.000 en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión y otros elementos vinculados a la actividad investigada.

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El despliegue dejó como saldo 17 personas identificadas y 8 personas detenidas e incomunicadas, cuatro hombres y cuatro mujeres.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N.º 3 de Concordia, a cargo de la Dra. María Gabriela Seró, con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta.

El resultado refleja el trabajo sostenido de la Policía de Entre Ríos en la lucha contra el microtráfico, mediante investigaciones previas, tareas coordinadas y operativos conjuntos entre las distintas dependencias y grupos especiales de la fuerza.

Concordia Drogas Allanamientos
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