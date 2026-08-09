Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal En la madrugada del domingo se produjo un incendio en las cocinas del bar ubicado en la balneario municipal de Paraná. 9 de agosto 2026 · 08:42hs

Fotos: Bomberos Voluntarios de Paraná En la madrugada del domingo se produjo un incendio en las cocinas del bar ubicado en la balneario municipal de Paraná.

En la madrugada del domingo se produjo un incendio en las cocinas del bar ubicado en la balneario municipal de Paraná.

Acudió una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná. Al arribar, el personal procedió a realizar las tareas correspondientes para sofocar y controlar el incendio.

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Una vez finalizadas las tareas de extinción, se realizaron controles de seguridad, acondicionando el sector y dejando la zona segura. Afortundamente no hubo heridos y solo se lamentan los daños materiales.