En la madrugada del domingo se produjo un incendio en las cocinas del bar ubicado en la balneario municipal de Paraná.
Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal
En la madrugada del domingo se produjo un incendio en las cocinas del bar ubicado en la balneario municipal de Paraná.
9 de agosto 2026 · 08:42hs
Acudió una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná. Al arribar, el personal procedió a realizar las tareas correspondientes para sofocar y controlar el incendio.
Una vez finalizadas las tareas de extinción, se realizaron controles de seguridad, acondicionando el sector y dejando la zona segura. Afortundamente no hubo heridos y solo se lamentan los daños materiales.