Viale reparte el 100% de lo recaudado por la venta de reciclables entre los trabajadores de la planta

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.

Viale se consolidó como un referente en la gestión de residuos sólidos urbanos, logrando que la totalidad de sus 13.000 a 15.000 habitantes realice la separación en origen. Esta práctica, aunque con algunos periodos de interrupción, se realiza desde aproximadamente 2015, sumando una trayectoria general de unos 15 años en la comunidad.

Uno de los pilares del éxito de este sistema es el esquema de incentivos para los 15 empleados que operan en la planta de tratamiento. Según explicó a UNO el ingeniero agrónomo Octavio Leguizamón, subsecretario de Servicios Públicos de la ciudad, el 100% de los ingresos obtenidos por la venta de materiales reciclables se distribuye entre el personal como un pago extra a su salario municipal.

Recientemente, el municipio hizo efectivo un pago de 2.304.300 pesos correspondiente a la comercialización de material inorgánico. Estos montos, que suelen oscilar entre los 2 y 3 millones de pesos, se liquidan aproximadamente cada dos meses para garantizar que las cifras sean significativas para el trabajador. El objetivo es claro: incentivar que la separación en planta sea lo más eficiente posible, ya que cuanto más material se recupera, mayor es el beneficio para los empleados.

Procesamiento y nuevos horizontes

El trabajo en la planta permite dar un destino útil a las dos grandes fracciones de residuos: una es la fracción orgánica ya que se somete a un proceso de fermentación aeróbica para producir compost o abono destinado a huertas y macetas y la fracción inorgánica, donde se clasifica y compacta para su venta. Con el plástico recuperado se fabrican desde cajas de luz hasta bancos y juegos para plazas.

Para potenciar este esquema, el municipio lanzó una licitación para adquirir una prensa de mayor tamaño. Este equipamiento permitirá procesar materiales más resistentes, como plástico de bazar (duro) y, por primera vez, compactar neumáticos para su posterior traslado y tratamiento.

La educación como motor del cambio

A pesar de ser una práctica constante, el municipio refuerza la conciencia ecológica a través de charlas en todas las escuelas primarias y secundarias. Además, se realizan relevamientos junto a los recolectores para identificar barrios donde los residuos llegan mezclados; en esas zonas, se interviene con campañas de folletería para mejorar la conducta ciudadana.

Leguizamón destacó que, aunque no existe un beneficio económico directo para el vecino, se apela a su colaboración voluntaria. El éxito del modelo radica en el compromiso de la comunidad y el respeto por los días de recolección diferenciada, factores que permiten disminuir drásticamente la cantidad de basura que llega a su destino final.