Uno Entre Rios | La Provincia | Viale

Viale reparte el 100% de lo recaudado por la venta de reciclables entre los trabajadores de la planta

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.

9 de agosto 2026 · 13:36hs
Como incentivo

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.
Como incentivo

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.
Como incentivo

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.
Como incentivo

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.

Viale se consolidó como un referente en la gestión de residuos sólidos urbanos, logrando que la totalidad de sus 13.000 a 15.000 habitantes realice la separación en origen. Esta práctica, aunque con algunos periodos de interrupción, se realiza desde aproximadamente 2015, sumando una trayectoria general de unos 15 años en la comunidad.

El trabajador como beneficiario directo

Uno de los pilares del éxito de este sistema es el esquema de incentivos para los 15 empleados que operan en la planta de tratamiento. Según explicó a UNO el ingeniero agrónomo Octavio Leguizamón, subsecretario de Servicios Públicos de la ciudad, el 100% de los ingresos obtenidos por la venta de materiales reciclables se distribuye entre el personal como un pago extra a su salario municipal.

caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribucion de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Cultura independiente: una Casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Recientemente, el municipio hizo efectivo un pago de 2.304.300 pesos correspondiente a la comercialización de material inorgánico. Estos montos, que suelen oscilar entre los 2 y 3 millones de pesos, se liquidan aproximadamente cada dos meses para garantizar que las cifras sean significativas para el trabajador. El objetivo es claro: incentivar que la separación en planta sea lo más eficiente posible, ya que cuanto más material se recupera, mayor es el beneficio para los empleados.

Procesamiento y nuevos horizontes

El trabajo en la planta permite dar un destino útil a las dos grandes fracciones de residuos: una es la fracción orgánica ya que se somete a un proceso de fermentación aeróbica para producir compost o abono destinado a huertas y macetas y la fracción inorgánica, donde se clasifica y compacta para su venta. Con el plástico recuperado se fabrican desde cajas de luz hasta bancos y juegos para plazas.

Para potenciar este esquema, el municipio lanzó una licitación para adquirir una prensa de mayor tamaño. Este equipamiento permitirá procesar materiales más resistentes, como plástico de bazar (duro) y, por primera vez, compactar neumáticos para su posterior traslado y tratamiento.

La educación como motor del cambio

A pesar de ser una práctica constante, el municipio refuerza la conciencia ecológica a través de charlas en todas las escuelas primarias y secundarias. Además, se realizan relevamientos junto a los recolectores para identificar barrios donde los residuos llegan mezclados; en esas zonas, se interviene con campañas de folletería para mejorar la conducta ciudadana.

Leguizamón destacó que, aunque no existe un beneficio económico directo para el vecino, se apela a su colaboración voluntaria. El éxito del modelo radica en el compromiso de la comunidad y el respeto por los días de recolección diferenciada, factores que permiten disminuir drásticamente la cantidad de basura que llega a su destino final.

Viale venta trabajadores
Noticias relacionadas
concordia: fallecio el concejal guillermo satalia mendez

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos.

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares.

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

Paraná, 200 años de una ciudad: arquitectura que narra su identidad.

Paraná, 200 años de una ciudad: arquitectura que narra su identidad

Ver comentarios

Lo último

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Ultimo Momento
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Policiales
Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Ovación
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

La provincia
Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

Dejanos tu comentario