Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

El edil peronista de Concordia atravesaba una grave enfermedad. Familiares, amigos y colegas lo despiden con profundo pesar.

Guillermo Satalia Méndez, concejal justicialista de Concordia, falleció este domingo. El abogado atravesaba una grave enfermedad.

El edil integraba el Concejo Deliberante de Concordia en representación del peronismo. Su ausencia en las últimas sesiones había estado relacionada con el tratamiento médico que llevaba adelante, indicó 7Páginas.

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En abril pasado, el edil había solicitado autorización para ausentarse de las sesiones debido a un tratamiento médico que había iniciado en Buenos Aires, situación que le había impedido desarrollar con normalidad sus actividades legislativas.

La noticia generó pesar en el ámbito político y legislativo de la ciudad, donde Satalia Méndez desarrollaba su actividad como representante del peronismo.