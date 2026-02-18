En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

Se realizará la pintada de una estrella amarilla en homenaje a Ricardo Centurión, el hombre que falleció luego de caer de un colectivo en Paraná.

La pintada se realizará en la calle España de Paraná.

Este sábado, a las 14, se realizará la pintada de una estrella amarilla en homenaje a Ricardo Centurión, el hombre que falleció luego de sufrir un accidente el pasado 12 de enero cuando descendía de un colectivo de la línea G de la empresa San José S.A. El acto tendrá lugar en calle España, entre Italia y Pellegrini, en Paraná .

En ese lugar exacto fue donde ocurrió el hecho y quedó muy mal herido Centurión, quien luego falleció en el hospital San Martín.

La iniciativa busca mantener viva su memoria, promover la concientización vial y renovar el pedido de justicia. Desde la organización invitan a familiares, amigos, allegados y a toda la comunidad a participar de este homenaje público.

Las estrellas amarillas son un símbolo nacional que recuerda a las víctimas del tránsito y llaman a reflexionar sobre la responsabilidad al conducir.

El lamentable hecho en Paraná

Según testimonios, cuando Ricardo Centurión aún no había logrado apoyar completamente ambos pies sobre la vereda, el colectivo retomó la marcha, provocando que el pasajero perdiera el equilibrio y cayera violentamente al pavimento.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió fractura de cadera, fractura de fémur izquierdo y una fractura intercostal, esta última con complicaciones severas, ya que le provocó un hemoneumotórax. Estuvo sedado, entubado, pero lamentablemente falleció en el hospital San Martín donde estaba internado.