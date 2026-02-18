Uno Entre Rios | El País | UTA

El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

El Gobierno nacional intimó a La Fraternidad y a UTA a “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar”.

18 de febrero 2026 · 22:35hs
La cartera que dirige Sandra Pettovello intimó a UTA y La Fraternidad.

La cartera que dirige Sandra Pettovello intimó a UTA y La Fraternidad.

El Ministerio de Capital Humano intimó este miércoles a La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar”, en el marco del paro general que convocó la CGT para este jueves.

El pedido a UTA y La Fraternidad

Este pedido del Gobierno nacional es debido a que ambos sindicatos están bajo una conciliación obligatoria por los conflictos que desarrollan por reclamos salariales.

La empresa San José no adherirá al paro pero si el área metropolitana

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

La cartera que dirige Sandra Pettovello remarcó que si los gremios de colectiveros y de maquinistas de trenes se pliegan al paro estarían generando una “violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite”.

“La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, insistió el Ministerio en un breve comunicado.

La UTA no había adherido al paro de la CGT del año pasado debido a que justamente estaba rigiendo una conciliación obligatoria por un conflicto salarial. Pero ahora decidió que sí participará de la huelga.

Así lo confirmó el gremio en un comunicado en el que precisó que adherirá a la paralización del transporte “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.

