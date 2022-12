En Concordia preocupa la faltante de remíses en la calle

Hugo Maschio es integrante de la Cámara de Remíses de Concordia y planteó el problema. “Es algo que lo veníamos previendo, lo tratamos con el Concejo Deliberante, veíamos que la situación se tornaba compleja. Al inicio de la pandemia allá por marzo de 2020 la planta permanente de móviles entre todas las empresas era de aproximadamente 800 móviles y en la actualidad tenemos entre 370 y 400. La planta activa se reduce en un 70% y a eso debemos agregarle que la mayoría están siendo manejados por sus propios dueños, con lo cual eso trae aparejado que la prestación del servicio es más acotado que antes porque se contaba con choferes que cubrían la franja horaria de las 24 horas. Hoy como empresa nos vemos complicados en prestar servicio a la sociedad como se requiere”, detalló.

Desde el sector destacan que la demanda de móviles es muy grande para todas las empresas y la cantidad de autos en la calle no alcanza. “Debido a que nos faltan móviles, hay lugares que están desprotegidos. A eso hay que sumarle que cerraron tres empresas por la pandemia. Todo ha disminuido en una gran cantidad. Nosotros le pedimos una excepción al municipio a través del Concejo Deliberante para que se flexibilice la posibilidad de incorporar más móviles porque la ordenanza establece que pueden circular autos con hasta cinco años de antigüedad”, expresó en LT 15 Radio del Litoral.

Y agregó: “Hoy para comprar un auto que está dentro de los cinco años de antigüedad tenemos que hablar de arriba de los 3 millones de pesos, es prácticamente imposible para aquella persona que quiera invertir para un ingreso más o su único ingreso disponer de esa suma de dinero”.

Maschio precisó que actualmente los propietarios de los móviles están obteniendo ganancias en una sola mañana lo que antiguamente lo conseguían a lo largo de todo el día y por ese motivo deciden trabajar menos horas. Además, planteó otra disyuntiva que se le presenta a las empresas con la prestación en los barrios alejados del centro. “Por ejemplo, si a un móvil lo llaman de la zona de Cambá Paso tiene media hora para ir y otra media para volver, en esa hora acá en el radio céntrico hizo varios viajes que supera el valor de la ganancia de ir hasta Camba Paso. Es complejo y nosotros como empresa dependemos del móvil”, apuntó.

Consultado de qué manera se homologa un contrato entre el dueño del auto y la empresa prestadora del servicio, respondió: “Se hace un contrato de las dos partes, las empresas estamos abiertas las 24 horas los 365 días del año, a excepción del 1 de mayo, 25 de diciembre y 1 de enero. Son los únicos tres días que la ordenanza municipal nos permite cerrar las puertas. Luego, las empresas no estamos en condiciones de exigir prestación horaria, ni nada de eso, cada uno es dueño de sus autos y presta servicio de acuerdo a sus necesidades. Por ahí en un caso excepcional las empresas exigen ciertos horarios los fines de semana, pero lamentablemente ante eso no podemos luchar”.

Teniendo en cuenta este fin de semana, las empresas no estarán trabajando este domingo en Concordia, ya que no la mayoría de las empresas optará por reanudar el servicio el lunes a partir de las 6. “Nosotros podemos abrir las puertas, pero si no tenemos móviles no tiene sentido, eso depende de las necesidades de los dueños de los autos”, comentó.

Por otra parte, el directivo hizo referencia a la presencia de remíses sin autorización para trabajar. “Lo que sucede es que al no poder renovar la unidad o no poder comprar autos para habilitarlos, hay ofertas de remíses en la calle. En las redes sociales se ven las publicaciones de servicios de autos para trasladarse, inclusive hasta hay oferta de traslado en motos con el riesgo que implica. Es algo que escapa a nosotros, en su momento se lo hacíamos saber a (Central de) Tránsito y (Dirección de) Transporte, pero no sabemos si actuaban en consecuencia”, comentó.

Una de las problemáticas que remarcan desde el sector es una modalidad que utilizan los usuarios y que genera un perjuicio importante a los dueños de los móviles. “Es una modalidad que se está usando, el usuario tomó la costumbre de llamar a dos o tres remiserías a la vez para pedir el móvil, entonces cuando llega el auto ve que delante suyo se está subiendo el pasaje que también había llamado. Eso trae enojo, rispidez entre las empresas. Se está viviendo una situación un tanto compleja”, dijo.

Por último, Maschio apuntó que la manera de mejorar definitivamente el servicio es la incorporación de vehículos. “Nosotros pedimos al Concejo Deliberante una excepción al artículo 9, en el cual establecía que los autos tengan una actividad de 5 años para que se estire a 8. Se nos dio 7 años hasta diciembre de 2023, eso no implica que nos van a llover los autos, pero la puerta está abierta. La actividad es rentable, sucede que con la pandemia hizo que la gente pierda planes de ahorro, no pudieran pagar las cuotas y un montón de cosas”, finalizó.