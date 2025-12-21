GeoFut prepara un clásico de verano

El centro de entrenamiento del futbolista Club Ceberpa será escenario de la tercera edición del Campus de perfeccionamiento físico-técnico. La propuesta, ideada por el Grupo de Entrenamiento orientada al fútbol (GeoFut) se realizará del 5 al 29 de enero y estará orientada a niños y niñas entre 8 a 15 años .

La iniciativa contará con un importante staff de formadores que desarrollan sus funciones en la ciudad y localidades aledañas. Los profesionales que confirmaron su presencia para brindar sus conocimientos serán Marcelo Candia, entrenadores del selectivo de Patronato y flamante ayudante de campo de Rubén Forestello, Hugo Tony Fontana, DT de Belgrano, Ariel Giacinti, coordinador de inferiores de Unión de Santa Fe, José Mancuello, entrenador de Atlético Neuquén, Pablo Suárez, DT y coordinador de Oro Verde, Nicolás Suárez, orientador táctico de Atlético Paraná, Fabricio Villafáfila, DT de las inferiores de Patronato, Matías Bareyro, Nicolás Sánchez, Pablo Comas, Dante Schmidt, Jorge Falcón, creador de GeoFut, y el coaching Fernando Gieco.

GeoFut.jpg Jorge Falcón es el creador de GeoFut.

Testimonio del creador de GeoFut

“Estamos cerrando todos los preparativos. Venimos creciendo con este Campus y apuntamos a seguir creciendo con el correr de los años. Esta será la tercera edición y en esta ocasión convocamos más profesionales del ámbito local, de los técnicos más resonantes que tenemos en la zona, para que vuelquen a los chicos los contenidos en este periodo de transición que le marcamos a los chicos que es de enero, que es donde la mayoría de los clubes están sin actividades. Podemos encontrar también a los técnicos de las categorías mayores, que andan en otro nivel para que puedan volcar contenido a los chicos que compiten en los torneos de la Liga Paranaense de Fútbol”, explicó Jorge Falcón, en diálogo con La Mañana de La Red (88.7 La Red Paraná)

“Las actividades se realizarán los lunes, martes y jueves de enero desde las 18 hasta las 19.30. Serán 12 entrenamientos que ya están todos planificados para que los participantes lo puedan llevar de la mejor manera. La mayoría de las jornadas serán en el centro de entrenamiento que funciona en el predio del Club Ceberpa. Además tenemos convenios con el club Neuquén y con Oro Verde y existe la posibilidad de trasladar algunas de las actividades a estos escenarios, en el caso que necesitemos la cancha más grande”, añadió Falcón.

GeoFut

Un campus orientado al semillero de la LPF

El campus organizado por GeoFut está direccionado para el semillero de los equipos que compiten en el ámbito local. “El año pasado lo armamos para chicos entre 10 a 15 años. Este año bajamos el límite de edad y decidimos darle espacio a chicos desde los 8 años. Armamos un trabajo distinto para esos chicos. Apuntaremos a pulir la técnica y no tanto en trabajos físicos”, aclaró.

Siguiendo la misma línea, agregó: “Los trabajos se irán dividiendo por categorías. Tendremos tres grupos marcados para que puedan trabajar con el nivel que corresponde. Habrá cupos limitados porque la idea es contar con grupos que no superen los 30 chicos”.

Esta iniciativa rápidamente ganó adeptos en el ámbito de la pasión popular. “Arrancamos con el campus siendo muy austero. En la primera edición fuimos tres profes. El año pasado ya fuimos diez participantes con gente de gran renombre que hoy nos vuelve a acompañar. También realizamos una encuesta donde los padres y los chicos nos realizan las devoluciones de los participantes. A partir de ahí empezamos a realizar modificaciones buscando la forma para que los chicos se lleven lo mejor. El año pasado hicimos muchísimas charlas con un kinesiólogo y con una nutricionista. Este año los padres nos pidieron que está más orientado a la parte física y técnico. De esta manera realizaremos un poco más de trabajo de campo y no tantas charlas. Modificaremos algunas cosas para hacerlo lo mejor posible”, detalló.

El cambio en el itinerario no impactará en los trabajos interdisciplinario. “Contaremos con el coaching Fernando Gieco, que nos acompañó también el año pasado. El trabajará sobre planteamientos de objetivos, cómo encontrar los límites y distintas cosas con los chicos, que eso lo vamos a seguir aplicando. También vamos a seguir trabajando con kinesiólogo. Todo ese trabajo interdisciplinario que queremos volcar y que queremos transmitir, es algo que los clubes también lo necesitan, empezará el próximo año desde el campus”, afirmó.

Los y las pibas que inician el año con proyectos de estas característica observan, durante la temporada oficial, los conocimientos adquiridos. “Los padres y los chicos nos han realizado devoluciones a lo largo del año. Los participantes arrancaron el año con otra base, otros conocimientos, que lo fueron desparramando durante la competencia. Los chicos hoy hablan el mismo idioma que los técnicos que dirigen en Primera División. Aparte adquirieron muchos conceptos tácticos y empezaron a observar el juego de otra manera. Transmitir esos conocimientos fue algo que dio sus frutos”, concluyó Falcón.