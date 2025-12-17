Uno Entre Rios | Policiales | hombre

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Un hombre de 75 años cayó desde una altura considerable en Concordia. Podría haber tenido un infarto previo. Fue derivado al hospital Masvernat.

17 de diciembre 2025 · 09:59hs
El hombre ingresó con graves heridas al hospital referencia de la costa del Uruguay.

Foto UNO/Ilustrativa

El hombre ingresó con graves heridas al hospital referencia de la costa del Uruguay.

En la mañana de este martes un hombre resultó con heridas graves tras caer desde un techo. El hecho tuvo lugar en calles Tavella y Lieberman de Concordia, donde un hombre de 75 años, según se especuló, posiblemente pudo haber sufrido un infarto previo, lo que habría ocasionado una descompensación y la posterior caída.

Desde el Hospital Masvernat informaron que "por el momento, el lesionado presenta Tec con herida cortante, al mismo le colocaron asistencia respiratoria mecánica".

Hospital Delicia Masvernat Concordia.jpg
Hombre herido en Concordia.

Hombre herido en Concordia.

El parte médico del Hospital Masvernat

"El paciente quedó en observación para una evaluación más detallada, la doctora Zurko informó 35 días de curaciones, sujeto a evolución", concluye el parte emitido desde el nosocomio local.

Los especialistas brindaron tips para saber si se está cursando un infarto. "Presta atención a síntomas como dolor o presión en el pecho que se extiende a brazos, espalda, cuello, mandíbula o abdomen, falta de aire, sudoración fría, mareos, náuseas, fatiga extrema o sensación de ansiedad, ya que no siempre es un dolor agudo y puede ser más sutil, especialmente en mujeres", expresaron.

hombre Concordia Hospital Masvernat
