Uno Entre Rios | Economia | caída

Reportan caídas en prestaciones sociales, subsidios y obra pública

Un informe de CEPA detalla caídas en prestaciones sociales, subsidios y obra pública. También bajaron los recursos en universidades y jubilaciones.

21 de diciembre 2025 · 08:32hs
Se profundiza la motosierra. Un informe de CEPA detalla caídas en prestaciones sociales

Se profundiza la motosierra. Un informe de CEPA detalla caídas en prestaciones sociales, subsidios y obra pública. También bajaron los recursos en universidades y jubilaciones.
Un informe de CEPA detalla caídas en prestaciones sociales

Un informe de CEPA detalla caídas en prestaciones sociales, subsidios y obra pública. También bajaron los recursos en universidades y jubilaciones.

El Centro CEPA publicó un informe que detalló fuertes reducciones reales del gasto público y partidas sensibles durante noviembre, con un gasto total del Sector Público Nacional que alcanzó $9,27 billones, lo que implica una caída real interanual del 14,2%.

El documento destaca que, frente al mismo mes de 2023, el recorte asciende al 35,2%, y acumulado al año, la reducción alcanza el 28,3%.

La caída del consumo privado fue de 1,1% en noviembre y se observa una desaceleración en los últimos meses, según informe privado.

La caída del consumo privado fue de 1,1% en noviembre

Diciembre comenzó con un repunte en la demanda de motos

La venta de motos 0Km volvió a tomar envión este mes, luego de una notable caída en noviembre

Cepo Luis Caputo Javier Milei.jpg

Prestaciones sociales: fuertes recortes

Las prestaciones sociales descendieron 10,6% interanual y 19,8% contra noviembre de 2023.

Las mayores bajas frente a 2023 se registraron en:

  • Asignaciones familiares: -17,5%
  • Prestaciones del INSSJP: -44,6%
  • Pensiones no contributivas: -16,8%
  • “Otros programas”: -79,8%

El CEPA advierte que, de haberse mantenido los niveles de gasto de noviembre de 2024, estas dos últimas partidas habrían significado $0,96 billones adicionales.

Jubilaciones y pensiones contributivas

Los haberes contributivos registraron una suba interanual de 5,5% y de 9,4% respecto de noviembre de 2023.

Sin embargo, en el acumulado del año se verifica una caída real del 6,3% frente al mismo período de 2023.

ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger presidente javier Milei.jpg

Universidades nacionales: caída casi total del gasto

El informe señala reducciones reales del 95,5% respecto de noviembre de 2024 y del 96,7% respecto de 2023.

El organismo estima que, de mantenerse el nivel previo, el gasto adicional habría sido de $0,39 billones.

Se recuerda además la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba presupuestos universitarios para recomponer salarios docentes y no docentes.

Caen subsidios y obra pública

Los subsidios económicos disminuyeron 25,8% interanual real, mientras que los destinados a transporte cayeron 47,8%, principalmente por la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE.

El subrubro “Otras funciones” sufrió una baja del 97%.

Por otra parte, el gasto de capital y obra pública registró una caída real interanual del 32,5%, y del 84,6% frente al mismo mes de 2023.

Acumulado al año, la baja en inversión pública asciende al 80,6% frente a igual período de 2023, lo que “evidencia que no hay recuperación”, subraya el CEPA.

caída prestaciones subsidios Obra pública
Noticias relacionadas
Enersa y la Secretaría de Turismo promueven la movilidad sustentable con la instalación de cargadores eléctricos en hoteles y termas

Enersa y la Secretaría de Turismo promueven la instalación de cargadores eléctricos

Deudas. Tarjetear, pagar el mínimo, tomar préstamos y adelantos de sueldos se volvió común en familias cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica

Deudas: la morosidad en prestamos es de 7,7% y en tarjetas 9,9%

La Justicia avanza en la causa iniciada por Afip contra los directivos de Vicentin.

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Según datos de Indec 8 de cada 10 personas ganan menos de $1 millón y el 70% de los hogares no alcanza los $2 millones mensuales.

Indec: 40% de la población tiene ingresos promedio menores a $350.000

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Ultimo Momento
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Policiales
Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ovación
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

La provincia
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Dejanos tu comentario