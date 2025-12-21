Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

21 de diciembre 2025 · 08:23hs
Promotores de Salud del Municipio de Paraná recorren barrios de la ciudad para completar el carnet de vacunación y colocar la vacuna para proteger contra el sarampión, en virtud que hay una alerta por casos detectados en el país.

La Secretaría de Salud inmunizó a trabajadores municipales y desde la semana pasada recorre los barrios de la ciudad controlando el carnet de vacunación de los vecinos y colocando, de manera gratuita y obligatoria, la vacuna contra el Sarampión, informó la secretaria de Salud, Claudia Enrique. “El operativo comenzó en el barrio Los Berros y continuará el lunes, martes y viernes en los barrios San Martín y Paraná V”, destacó.

Recomendación clave. Se sugirió vacunar como única medida de prevención.
En ese sentido, remarcó que “la única forma efectiva de prevenir el Sarampión es la vacunación, que es segura, gratuita y obligatoria en el calendario nacional, administrada en dos dosis (generalmente a los 12 meses y a los cinco años). Además, mantener buenos hábitos de higiene, ventilar ambientes y aislar a los enfermos son medidas complementarias”.

La Municipalidad adhiere al plan de vacunación del calendario oficial, ya que las vacunas son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres, si se coloca con el tiempo oportuno.

En los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se lleva adelante de forma permanente la vacunación necesaria para toda la población de forma gratuita. “La Secretaría de Salud tiene una actitud proactiva, ya que lleva adelante campañas de vacunación dirigidas a diferentes sectores como adultos mayores, personas en situación de calle y empleados municipales”, concluyó Claudia Enrique.

