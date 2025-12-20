La vuelta al trabajo de River Plate

Tras varios días de vacaciones, el plantel de River regresó a los entrenamientos en Ezeiza de cara al 2026.

Borrón y cuenta nueva. Eso intentará hacer River Plate cuando, tras las despedidas de jugadores con mucha historia y unas largas vacaciones para un plantel golpeado, retomó los entrenamientos en la jornada de ayer. Los futbolistas que permanecerán en el club -por ahora- en 2026 se reencontrarán en el predio de Ezeiza y, después de las fiestas, viajarán a San Martín de los Andes y a Punta del Este para realizar la pretemporada en dos partes.

El plantel se reagrupó en el River Camp para los exámenes médicos de rigor y las primeras prácticas livianas. Luego, puso en marcha una serie de entrenamientos de reacondicionamiento hasta el 3 de enero, seguramente con días libres en el medio por Navidad y Año Nuevo.

Tal y como pretendrían Gallardo y la dirigencia, Fausto Vera, el primer refuerzo para encarar un 2026 con la obligación de cambiar drásticamente la imagen, se sumó en el primer día para presentarse ante sus nuevos compañeros y adaptarse lo antes posible a la metodología de trabajo del Muñeco.

¿Cómo sigue? La pretemporada contemple que la delegación viaje a San Martín de los Andes, un destino ya tradicional con Gallardo al mando, para realizar allí la parte más fuerte de la puesta a punto previa al inicio de la competencia.

Si bien estuvo en duda la sede habitual por el estado de los campos de juego, chequeo mediante, el cuerpo técnico dio el visto bueno pero con un cambio en el plan original: River volará a la Patagonia el domingo 4 de enero y se alojará en el complejo de la ciudad neuquina por solo una semana -y no dos como estaba previsto-, ya que la última etapa la realizará en Punta del Este, Uruguay. Es decir, del 11 hasta el 18. Su año futbolístico oficial comenzará el fin de semana del 25, contra Barracas Central.

En parte y a la espera de más refuerzos que acompañen a Vera, las salidas en este mercado de pases se compensarán con la presencia fija en el plantel de varios de los juveniles que ganaron terreno en la última parte del año.

Además de Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Lencina, los otros pibes que integrarán la pretemporada son: Cristian Jaime, Thiago Acosta, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Bautista Dadín y Facundo González, entre otros. El equipo seguirá con los entrenamientos de cara lo que viene.

Oferta por un juvenil de River

Una revelación lanzada por la prensa de España expuso cuánto apuesta River por Ian Subiabre, el extremo de 18 años que ya supo captar sondeos resonantes, como el de Chelsea, al que ahora se le suma el de Barcelona el pasado junio.

Según publicó el diario Sport, en el mercado de pases de mitad de año el conjunto catalán llegó a enviar la oferta formal de 10 millones de euros hacia Núñez, cuando allí se cocinaba justamente la renovación del contrato del joven atacante que finalmente fue extendido hasta diciembre de 2028.