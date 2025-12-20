Uno Entre Rios | Ovación | River

Anibal Moreno es refuerzo de River Plate

Según trascendió desde el entorno de la negociación, las dirigencias de River y Palmeiras lograron acercar posiciones para la llega del volante a Núñez.

20 de diciembre 2025 · 19:49hs
Anibal Moreno llega a River tras su paso por Palmeiras.

River Plate y Palmeiras alcanzaron un acuerdo de palabra para que Aníbal Moreno se convierta en nuevo refuerzo del Millonario de cara a la temporada 2026. El mediocampista, surgido en Racing Club, regresará al país tras su paso por el fútbol brasileño, donde se consolidó como una de las piezas más importantes del Verdao.

Según trascendió desde el entorno de la negociación, las dirigencias de River y Palmeiras lograron acercar posiciones en las últimas horas, dejando encaminada la transferencia. Restan definir detalles contractuales y la firma de la documentación correspondiente para que el pase quede oficialmente cerrado.

Moreno, de 26 años, fue una de las figuras de Palmeiras en el último tiempo gracias a su despliegue, recuperación y capacidad para ordenar el mediocampo. En Núñez lo ven como un refuerzo clave para fortalecer la zona central, un sector prioritario en el proyecto deportivo que el club planifica a mediano plazo.

