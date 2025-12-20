Uno Entre Rios | La Provincia | Estados Unidos

Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero frente a Venezuela

La Guardia Costera estadounidense confiscó otra embarcación de crudo en el marco del “bloqueo total” anunciado por Donald Trump.

20 de diciembre 2025 · 17:55hs
Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero frente a Venezuela

Estados Unidos volvió a avanzar sobre el comercio del régimen venezolano con la intercepción y confiscación de un nuevo buque petrolero frente a las costas del país caribeño.

Se trata del segundo operativo de este tipo en cuestión de días, tras el anuncio del presidente Donald Trump de un endurecimiento total de las sanciones contra las embarcaciones que transporten crudo vinculado a la dictadura de Nicolás Maduro.

Trump declara al fentanilo arma de destrucción masiva

Trump declara al fentanilo "arma de destrucción masiva"

El paranaense Ramiro Gurovich partirá a Estados Unidos y deja Pampas para jugar en la MLR.

El paranaense Ramiro Gurovich partirá a Estados Unidos y deja Pampas para jugar en la MLR

La operación, confirmada por funcionarios norteamericanos a la agencia Reuters, estuvo a cargo de la Guardia Costera y se realizó en aguas cercanas a Venezuela.

La nueva incautación se inscribe en una estrategia más amplia de presión económica y diplomática que busca asfixiar la principal fuente de ingresos del chavismo: el petróleo venezolano.

“Es un golpe directo a la línea de flotación del régimen”, resumió la analista venezolana Mercedes de Freitas, presidenta de Transparencia Venezuela, en diálogo con TN Internacional.

Según explicó, cada buque interceptado implica menos divisas para el régimen de Maduro y mayores dificultades para sostener el esquema de exportaciones en condiciones irregulares.

Donald Trump (1).jpeg

LEER MÁS: Trump declara al fentanilo "arma de destrucción masiva"

De Freitas recordó que, de acuerdo con investigaciones de la ONG, cerca del 40% de los tanqueros que llegan a puertos venezolanos operan de manera irregular.

Despliegue militar

El despliegue militar estadounidense en el Caribe comenzó a mostrar efectos inmediatos. Según datos de monitoreo marítimo, varios buques que se aproximaban a la región optaron por dar marcha atrás ante el riesgo de ser interceptados.

En los principales puertos petroleros venezolanos, la actividad se redujo drásticamente. El antecedente más reciente es el del petrolero Skipper, incautado el 10 de diciembre y trasladado a un puerto estadounidense.

La Casa Blanca informó que el buque ya había sido sancionado por transportar petróleo iraní y que, tras una orden judicial, Estados Unidos tomará posesión de cerca de 1,85 millones de barriles de crudo. La tripulación, en tanto, fue interrogada como parte del proceso legal.

El impacto potencial de esta política es significativo. El petróleo representa históricamente más del 90% de las exportaciones venezolanas y constituye la principal vía de financiamiento del régimen.

Economistas advierten que una reducción sostenida de los envíos podría empujar al país a una nueva recesión. “Si Estados Unidos llegara a incautar un buque por mes, el golpe sería devastador para la economía”, alertó el especialista Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, en declaraciones a medios estadounidenses.

En paralelo al frente económico, el clima político también se mantiene en alta tensión. Mientras crecen las especulaciones sobre posibles nuevas acciones de Washington, la líder opositora María Corina Machado continúa fuera de Venezuela tras una compleja salida del país que la llevó hasta Oslo.

El escenario regional, con mayor presencia militar estadounidense y un control más estricto del tráfico marítimo, refuerza la incertidumbre sobre los próximos pasos.

Estados Unidos Venezuela Nicolás Maduro
Noticias relacionadas
Asistieron a familias afectadas por el temporal de lluvias en Paraná

Asistieron a familias afectadas por el temporal de lluvias en Paraná

LISANDRO AMAVET. Asumieron las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo de Paraná

Lisandro Amavet es el nuevo Defensor del Pueblo de Paraná

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Entre Ríos seguirá contando con una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante, con institutos abiertos en todo el territorio entrerriano

CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

Ver comentarios

Lo último

Anibal Moreno es refuerzo de River Plate

Anibal Moreno es refuerzo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

Detuvieron a un nuevo sospechoso del triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron a un nuevo sospechoso del triple crimen de Florencio Varela

Ultimo Momento
Anibal Moreno es refuerzo de River Plate

Anibal Moreno es refuerzo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

Detuvieron a un nuevo sospechoso del triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron a un nuevo sospechoso del triple crimen de Florencio Varela

Emiliano Stang larga primero y necesita un milagro para alcanzar el título

Emiliano Stang larga primero y necesita un milagro para alcanzar el título

Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero frente a Venezuela

Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero frente a Venezuela

Policiales
Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Ovación
La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

Anibal Moreno es refuerzo de River Plate

Anibal Moreno es refuerzo de River Plate

Emiliano Stang larga primero y necesita un milagro para alcanzar el título

Emiliano Stang larga primero y necesita un milagro para alcanzar el título

Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

La provincia
Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero frente a Venezuela

Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero frente a Venezuela

Asistieron a familias afectadas por el temporal de lluvias en Paraná

Asistieron a familias afectadas por el temporal de lluvias en Paraná

Lisandro Amavet es el nuevo Defensor del Pueblo de Paraná

Lisandro Amavet es el nuevo Defensor del Pueblo de Paraná

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

Dejanos tu comentario