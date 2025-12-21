Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Personal de la comisaría de Calabacilla constataron el despiste de una camioneta que circulaba en sentido sur - norte por la Autovía Artigas.

Personal de la comisaría de Calabacilla constataron el despiste de una camioneta que circulaba en sentido sur - norte por la Autovía Artigas.

Una camioneta Ford EscoSport despistó en el kilómetro 244 de la Autovía Artigas, bajo intensas precipitaciones. El siniestro vial ocurrió en la noche del sábado, pasadas las 21.45.

Acudió al lugar personal de la comisaría de Calabacilla quienes constataron un despiste del vehículo que circulaba en sentido sur - norte.

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Calabacilla camioneta despiste Autovía Artigas

Sobre el siniestro se indicó que el conductor, un ciudadano de 40 años, se dirigía desde la Provincia de Buenos Aires hacia Paraguay.

Debido a las inclemencias climáticas caracterizadas por fuertes lluvias, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó en la banquina. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni daños materiales, y no se obstaculizaron los carriles de circulación.