Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Personal de la comisaría de Calabacilla constataron el despiste de una camioneta que circulaba en sentido sur - norte por la Autovía Artigas.

21 de diciembre 2025 · 10:19hs
Una camioneta Ford EscoSport despistó en el kilómetro 244 de la Autovía Artigas, bajo intensas precipitaciones. El siniestro vial ocurrió en la noche del sábado, pasadas las 21.45.

Acudió al lugar personal de la comisaría de Calabacilla quienes constataron un despiste del vehículo que circulaba en sentido sur - norte.

Sobre el siniestro se indicó que el conductor, un ciudadano de 40 años, se dirigía desde la Provincia de Buenos Aires hacia Paraguay.

Debido a las inclemencias climáticas caracterizadas por fuertes lluvias, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó en la banquina. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni daños materiales, y no se obstaculizaron los carriles de circulación.

