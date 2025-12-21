Una camioneta Ford EscoSport despistó en el kilómetro 244 de la Autovía Artigas, bajo intensas precipitaciones. El siniestro vial ocurrió en la noche del sábado, pasadas las 21.45.
Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia
Personal de la comisaría de Calabacilla constataron el despiste de una camioneta que circulaba en sentido sur - norte por la Autovía Artigas.
21 de diciembre 2025 · 10:19hs
Acudió al lugar personal de la comisaría de Calabacilla quienes constataron un despiste del vehículo que circulaba en sentido sur - norte.
Sobre el siniestro se indicó que el conductor, un ciudadano de 40 años, se dirigía desde la Provincia de Buenos Aires hacia Paraguay.
Debido a las inclemencias climáticas caracterizadas por fuertes lluvias, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó en la banquina. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni daños materiales, y no se obstaculizaron los carriles de circulación.