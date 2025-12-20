Estudiantes demostró este sábado seguir en estado de gracia, se impuso por 2-1 sobre Platense en el Estadio Único de San Nicolás y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025. El Calamar que había ganado el Torneo Apertura, logró ponerse ventaja en el arranque del complemento por el tanto de Franco Zapiola, pero sobre el final apareció el doblete de Lucas Alario para el Pincha, que una semana atrás ganó el Torneo Clausura y volvió a coronarse como el más campeón del fútbol argentino.
Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones
Estudiantes provechó el envión de ser el ganador del Clausura para cerrar el año con un nuevo título gracias a un doblete de Lucas Alario frente al Calamar.
Lo que dejó Estudiantes ante Platense
El primer tiempo fue parejo y disputado, con pocas situaciones claras. Estudiantes avisó temprano con un remate de Edwuin Cetré, bien contenido por Federico Losas, figura del Calamar en la etapa inicial. Platense respondió con pelotas detenidas y cerró la primera mitad sin goles, pero dejando en claro que no iba a regalar nada.
En el complemento llegaron las emociones. A los 4 minutos, Franco Zapiola aprovechó un descuido defensivo y puso el 1-0 para Platense, desatando la ilusión del conjunto dirigido por Martín Palermo. Con la desventaja, Estudiantes adelantó líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad.
Los cambios resultaron decisivos. El ingreso de Lucas Alario le dio peso ofensivo al equipo de Eduardo Domínguez, y a los 34 minutos del segundo tiempo, el delantero apareció en el área para marcar el empate. El partido se volvió de ida y vuelta, con Platense resistiendo y Estudiantes empujando en busca del triunfo.
Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al alargue, nuevamente Alario, a los 45 minutos, volvió a decir presente para anotar el 2-1 definitivo, sellando la remontada y el título para el conjunto platense.
Con carácter, jerarquía y eficacia en los momentos clave, Estudiantes se quedó con una final vibrante y levantó un nuevo trofeo, mientras que Platense dejó una imagen competitiva y estuvo a minutos de hacer historia.