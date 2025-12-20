Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes provechó el envión de ser el ganador del Clausura para cerrar el año con un nuevo título gracias a un doblete de Lucas Alario frente al Calamar.

Estudiantes demostró este sábado seguir en estado de gracia, se impuso por 2-1 sobre Platense en el Estadio Único de San Nicolás y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025. El Calamar que había ganado el Torneo Apertura, logró ponerse ventaja en el arranque del complemento por el tanto de Franco Zapiola , pero sobre el final apareció el doblete de Lucas Alario para el Pincha, que una semana atrás ganó el Torneo Clausura y volvió a coronarse como el más campeón del fútbol argentino.

El primer tiempo fue parejo y disputado, con pocas situaciones claras. Estudiantes avisó temprano con un remate de Edwuin Cetré , bien contenido por Federico Losas , figura del Calamar en la etapa inicial. Platense respondió con pelotas detenidas y cerró la primera mitad sin goles, pero dejando en claro que no iba a regalar nada.

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

En el complemento llegaron las emociones. A los 4 minutos, Franco Zapiola aprovechó un descuido defensivo y puso el 1-0 para Platense, desatando la ilusión del conjunto dirigido por Martín Palermo. Con la desventaja, Estudiantes adelantó líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad.

Los cambios resultaron decisivos. El ingreso de Lucas Alario le dio peso ofensivo al equipo de Eduardo Domínguez, y a los 34 minutos del segundo tiempo, el delantero apareció en el área para marcar el empate. El partido se volvió de ida y vuelta, con Platense resistiendo y Estudiantes empujando en busca del triunfo.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al alargue, nuevamente Alario, a los 45 minutos, volvió a decir presente para anotar el 2-1 definitivo, sellando la remontada y el título para el conjunto platense.

Con carácter, jerarquía y eficacia en los momentos clave, Estudiantes se quedó con una final vibrante y levantó un nuevo trofeo, mientras que Platense dejó una imagen competitiva y estuvo a minutos de hacer historia.