Uno Entre Rios | Ovación | LPF

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

La V Azulada y el Pingüi se enfrentará desde las 17.30 en el estadio Pedro Mutio en la definición del Torneo Clausura de la LPF.

21 de diciembre 2025 · 08:43hs
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

Prensa LPF

Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán este domingo la final del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El juego decisivo se disputará a partir de las 17.30 en el estadio Pedro Mutio. En caso de empate el campeón se determinará a través de los remates desde el punto penal.

Como llega Atlético Neuquén

El Pingüi finalizó la fase regular en el lote de los primeros ocho clasificados. En octavos de final eliminó a San Benito.

lpf: sportivo urquiza y atletico neuquen clasificaron a la final del torneo clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

Leonardo Andreoli y Fabián Medina comentaron de todo lo pasó a lo largo del 2025 y de lo que viene en el sóftbol.

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

En la siguiente instancia, dejó en el camino a Belgrano. Mientras que en semis despidió a Don Bosco al superarlo desde los 12 pasos.

El camino de Sportivo Urquiza

Sportivo, al igual que Neuquen, culminó en los primeros puestos. Eso llevo a qué en Octavos de Final se enfrente a Camioneros, a quien superó por 3 a 2.

En la instancia de Cuartos de Final igualó 0 a 0 ante Instituto. La V Azulada avanzó a semis al terminar mejor ubicado en la tabla de posiciones.

En semifinales los de La Floresta visitaron a Patronato en La Capillita e igualó 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En los penales Sportivo Urquiza fue cien por ciento eficiente. Esto le permitió sacar pasajes a la definición del Torneo Clausura.

LPF Sportivo Urquiza Atlético Neuquén
Noticias relacionadas
geofut prepara un clasico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes festejó en San Nicolás gracias a los tantos de Lucas Alario.

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Anibal Moreno llega a River tras su paso por Palmeiras.

Anibal Moreno es refuerzo de River Plate

El plantel de River bajo las ordenes de Marcelo Gallardo.

La vuelta al trabajo de River Plate

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Ultimo Momento
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Policiales
Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ovación
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

La provincia
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Dejanos tu comentario