Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán este domingo la final del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El juego decisivo se disputará a partir de las 17.30 en el estadio Pedro Mutio. En caso de empate el campeón se determinará a través de los remates desde el punto penal.
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura
Como llega Atlético Neuquén
El Pingüi finalizó la fase regular en el lote de los primeros ocho clasificados. En octavos de final eliminó a San Benito.
En la siguiente instancia, dejó en el camino a Belgrano. Mientras que en semis despidió a Don Bosco al superarlo desde los 12 pasos.
El camino de Sportivo Urquiza
Sportivo, al igual que Neuquen, culminó en los primeros puestos. Eso llevo a qué en Octavos de Final se enfrente a Camioneros, a quien superó por 3 a 2.
En la instancia de Cuartos de Final igualó 0 a 0 ante Instituto. La V Azulada avanzó a semis al terminar mejor ubicado en la tabla de posiciones.
En semifinales los de La Floresta visitaron a Patronato en La Capillita e igualó 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En los penales Sportivo Urquiza fue cien por ciento eficiente. Esto le permitió sacar pasajes a la definición del Torneo Clausura.