LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

La V Azulada y el Pingüi se enfrentará desde las 17.30 en el estadio Pedro Mutio en la definición del Torneo Clausura de la LPF.

Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán este domingo la final del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El juego decisivo se disputará a partir de las 17.30 en el estadio Pedro Mutio. En caso de empate el campeón se determinará a través de los remates desde el punto penal.

El Pingüi finalizó la fase regular en el lote de los primeros ocho clasificados. En octavos de final eliminó a San Benito.

En la siguiente instancia, dejó en el camino a Belgrano. Mientras que en semis despidió a Don Bosco al superarlo desde los 12 pasos.

El camino de Sportivo Urquiza

Sportivo, al igual que Neuquen, culminó en los primeros puestos. Eso llevo a qué en Octavos de Final se enfrente a Camioneros, a quien superó por 3 a 2.

En la instancia de Cuartos de Final igualó 0 a 0 ante Instituto. La V Azulada avanzó a semis al terminar mejor ubicado en la tabla de posiciones.

En semifinales los de La Floresta visitaron a Patronato en La Capillita e igualó 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En los penales Sportivo Urquiza fue cien por ciento eficiente. Esto le permitió sacar pasajes a la definición del Torneo Clausura.